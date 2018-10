Aston Martin in Borsa | al via le quotazioni dell' auto di 007

Aston Martin debutta in Borsa - valorizzata 4 - 3 mld di sterline : Milano, 3 ott., askanews, - Aston Martin fa oggi il suo debutto alla Borsa di Londra. Il prezzo delle azioni è stato fissato a 19 sterline, a metà del range previsto di 17,5-22,5 sterline,, ...

Aston Martin Is Taking on Ferrari. The Two Could Have Been One : Ferrari decided not to pursue a deal, choosing instead to develop internal plans to expand its line-up with four-seat sedans like the GT4 Lusso and its first ever sport utility vehicle, now planned ...

Aston Martin sarà "più cara" della Ferrari : Aston Martin correrà sul circuito della Borsa di Londra con multipli che superano quelli di Ferrari. Il produttore britannico di auto di lusso ha depositato il prospetto per l'annunciata quotazione ...

L'altalena di Ferrari in Borsa sulla scia dell'ipo Aston Martin : Milano. Sarà un testa a testa senza precedenti quello tra Aston Martin e Ferrari sulle Borse di Londra-Milano-Wall Street (la Rossa è quotata anche in America). Lo sbarco sul London Stock Exchange, atteso i primi di ottobre, della prestigiosa casa automobilistica britannica guidata da Andy Palmer ha

Aston Martin Project 003 - Confermata la nuova hypercar a motore centrale : Un bozzetto può bastare: la Aston Martin conferma di essere al lavoro su una nuova hypercar chiamata per il momento Project 003 diffondendo un semplice disegno stilizzato, che ne anticipa il design innovativo e totalmente focalizzato sull'aerodinamica. Si tratta di una settimana densa di eventi per la Casa di Gaydon, che a questo annuncio aggiunge quello della DBZ Centerary Collection e dell'imminente IPO in Borsa.hypercar ibrida a motore ...

Aston Martin : in Borsa a ottobre - vale fino 6 - 7 mld di dollari : Milano, 20 set., askanews, - Aston Martin, l'auto più amata da James Bond che sta scaldando i motori per sbarcare alla Borsa di Londra, punta a ottenere una valutazione fino a 6,7 miliardi di dollari, ...

Così comincia la gara - in Borsa - tra Aston Martin e Ferrari : Milano . Metti un multiplo nel motore. Sarà una sfida a colpi di valutazioni finanziarie quella tra Ferrari e Aston Martin, i due produttori di auto di lusso che, con modalità diverse, si mettono alla ...

Aston Martin vuole dimostrare che vale come la Ferrari : MILANO - La casa delle automobili di James Bond, la Aston Martin, è stata valorizzata tra i 4 e i 5 miliardi di sterline in vista del suo debutto alla borsa di Londra previsto a ottobre. Lo ha ...

Aston Martin Seeks to Pass Ferrari With $6.7 Billion Valuation : Luxury carmakers are crowding into sport utility vehicles to capture high profit margins that will fund initiatives such as electrification. Based on its first-half earnings, Aston Martin could be ...

Aston Martin - Ipo - valutazione tra 4 - 5 e 5 - 7 miliardi di euro : L'Aston Martin compie un ulteriore passo verso il suo sbarco sui mercati borsistici. La Casa automobilistica britannica, famosa anche per aver fornito le auto della saga cinematografica dell'agente segreto 007, ha in particolare fornito la tempistica per il debutto sulla Borsa di Londra e le prime indicazioni di prezzo per le azioni da offrire sul mercato.valutazione in linea con le attese. Nello specifico l'Aston Martin offrirà quasi 56,8 ...

Aston Martin DBZ Centenary Collection - L'inedita DBS GT e la DB4 GT per celebrare i 100 anni di Zagato : La Aston Martin ha voluto celebrare in anticipo i 100 anni della Zagato che ci festeggeranno nel 2019 creando la DBZ Centenary Collection. Si tratta di uno dei pacchetti più costosi e speciali mai proposti sul mercato: due vetture di altissimo livello costruite in 19 coppie, che saranno proposte a 6 milioni di sterline tasse escluse, pari a 6,76 milioni di euro. Si vendono solo al paio. Le vetture, non vendute singolarmente, sono quanto di ...

Aston Martin : la sportiva a zero emissioni Rapid E monterà speciali pneumatici Pirelli : La prima Aston Martin totalmente elettrica potrà contare su Pirelli quale partner tecnico ufficiale per lo sviluppo di...

Rapide E - la supercar Aston Martin dà la 'scossa'" : La Rapide E sarà anche un passo fondamentale nel nostro percorso di rilancio di Lagonda quale primo marchio premium a emissioni zero del mondo'. Grazie alle avanzate tecnologie di cui dispongono ...