Arsenal | Mkhitaryan non convocato per il Qarabag | non può entrare in Azerbaijan

Europa League - l’assurdo caso Mkhitaryan : salta la trasferta con l’Arsenal perchè non può entrare in Azerbaigian : Mkhitaryan costretto a rimanere a Londra mentre i compagni dell’Arsenal voleranno in Azerbaigian per giocare in Europa League Incredibile ma vero, Mkhitaryan non potrà giocare domani in Europa League perchè non può entrare in Azerbaigian a causa delle tensioni con l’Armenia, suo paese di nascita. L’Arsenal sarà impegnato sul campo del Qarabag, ma dovrà fare a meno dei servizi dell’esterno Mkhitaryan proprio per ...