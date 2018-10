Arriva Microsoft Launcher 5 0 con il supporto alla timeline di Windows 10

Microsoft Store : Arriva anche in Italia la sezione “Dispositivi” : Dopo aver abilitato il 26 luglio gli acquisiti hardware nella UWP del Microsoft Store, il Colosso di Redmond ha deciso quest’oggi di estendere la disponibilità di un’altra funzione. Da ieri anche gli utenti Italiani (ossia quelli che hanno impostato il Bel Paese come area geografica predefinita di Windows 10) possono osservare nella home page dello Store la presenza della nuova sezione “Dispositivi” insieme a Film e TV, ...

WLinux : la prima distribuzione Linux studiata per WSL Arriva sul Microsoft Store : Gli sviluppatori della Whitewater Foundry hanno pubblicato sul Microsoft Store di Windows 10 la loro nuova distribuzione Linux denominata “WLinux”. A differenza delle altre, questa (che è basata su Debian) sarebbe appositamente ottimizzata per la piattaforma WSL permettendo anche un patching più rapido dei bug e il supporto immediato per la maggior parte delle app grafiche. Descrizione WLinux is a fast open source Linux® terminal and ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS : Arriva il tema scuro : Dopo aver visto le novità della nuova interfaccia grafica su piattaforma web, Microsoft To-Do si è aggiornata in queste ore per tutti i dispositivi con a bordo Android e iOS alla versione 1.39. Changelog Android Benvenuti nel lato oscuro! Prova la nuova modalità notturna. Con il nostro nuovo selettore di liste in La mia giornata abbiamo reso più semplice mantenere organizzate le tue attività. Se preferisci che non vengano aggiunte ...

Grazie alla collaborazione tra THQ Nordic e Microsoft ReCore Definitive Edition e altri 4 giochi PC Arrivano oggi nei negozi : La collaborazione tra THQ Nordic e Microsoft sta dando i suoi frutti e, oggi, apprendiamo attraverso un comunicato stampa che ben 5 titoli per PC sono disponibili nei negozi.I giocatori PC di tutto il mondo possono ora aggiungere cinque superbe avventure alla loro collezione di giochi Grazie a un nuovo sforzo congiunto di Microsoft Studios e THQ Nordic. oggi segna il rilascio fisico di cinque titoli acclamati dalla critica, che sono ora ...

Windows Core OS : altre conferme Arrivano dai dipendenti Microsoft : Windows Core OS, il prossimo sistema operativo modulare di Microsoft basato su una rivoluzionaria interfaccia adattiva (CShell) compilata totalmente in UWP, riceve ulteriori conferme dagli stessi dipendenti della società. Il 14 agosto di quest’anno, quindi solo pochissime settimane fa, il Colosso di Redmond aveva pubblicato sul proprio account ufficiale di LinkedIn, il social network dedicato alla produttività, un annuncio di lavoro dove ...

Microsoft - Arriva in Italia il tablet 2 in 1 Surface Go : (Foto: Microsoft) Dopo la presentazione avvenuta poco più di un mese fa, il tablet 2 in 1 Surface Go di Microsoft è pronto ad arrivare in Italia. Lo ha annunciato la casa di Redmond in queste ore: il gadget si può già prenotare anche nel nostro Paese, dove arriva in due delle configurazioni svelate a luglio — una con 4 gb di ram e 64 dedicati all’archiviazione e quella con il doppio della memoria nei rispettivi ambiti. Alla base di ...

Microsoft Authenticator Arriva ufficialmente su Apple Watch : Dopo Android, iOS e Windows 10 Mobile, Microsoft ha rilasciato ora la versione dell’app Authenticator appositamente sviluppata per Apple Watch. Per chi non la conoscesse, Authenticator è un’applicazione multipiattaforma utile per accedere all’account Microsoft senza la necessità di ricordare ogni volta la password ed eventualmente verificare le credenziali mediante l’invio di un SMS al proprio numero di telefono o di una ...