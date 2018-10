Arriva il social network che esaudisce i desideri

Il navigatore social Waze è Arrivato su Apple CarPlay : Grazie all’arrivo di iOS 12 sugli iPhone il popolare navigatore satellitare Waze è finalmente compatibile con CarPlay, il sistema per collegare un iPhone all’automobile e controllarne le funzioni direttamente dal touchscreen del veicolo. Fino a poco tempo fa chi ha un iPhone poteva usare solo le mappe della stessa Apple, che non sono necessariamente il miglior navigatore possibile. Molte persone infatti preferiscono Waze, ...

NBA – Kevin Durant pronto a volare a Los Angeles? Dai social Arriva la dichiarazione d’amore : “andrei in questo istante” : Kevin Durant esprime la sua voglia di giocare a Los Angeles: dopo il trasferimento di LeBron James nella ‘Città degli Angeli’, anche ad un altro campione NBA fa gola la metropoli californiana Los Angeles sembra negli ultimi tempi essere diventata al ‘città dei balocchi’ per i free agent NBA. Dopo il recente trasferimento di LeBron James e la ‘dichiarazione d’amore’ di Kawhi Leonard nei confronti ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Dopo Quota 100 Arriva il Fondo esuberi al posto dell’Ape social (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 settembre. Dopo Quota 100 arriva il Fondo esuberi al posto dell’Ape social. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 04:50:00 GMT)

Romano Fenati Arrivano le scuse social : 'Non sono stato un uomo' : "Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo! Un uomo ...

'Involontario' : tra comicità e impegno sociale - Arriva la prima serie girata in un vero ospedale : Ovviamente vedrai anche se e come riuscirà a conquistare Giulia! Preparati a molti colpi di scena e a tantissimi super ospiti del mondo della musica - come Brunori Sas e Roberto Dell'Era degli ...

“Cosa? Non esiste!”. X Factor 12 : fuori Asia Argento - “Arriva lui”. Ma i social già tuonano : Alla fine, Asia Argento è fuori da X Factor 12. Dopo settimane di ipotesi e sospetti, è deciso: l’attrice, travolta dalle pesanti accuse sessuali di Jimmy Bennett, non ricoprirà il ruolo di giudice all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Una decisione che è stata ufficializzata il 5 settembre, alla vigilia del debutto della nuova edizione: Asia verrà sostituita ma in corsa, ai live. E infatti la prima ...

Facebook Watch Arriva in Italia : cos’è e come funziona la tv formato social : Dopo il lancio negli Stati Uniti di un anno fa, Facebook Watch è sbarcato da pochi giorni anche in Italia. La tv del social network più famoso è disponibile da qualsiasi dispositivo, come ha spiegato Fidji Simo, responsabile della sezione video di Fb: “Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan”. Per la compagnia ...

Fedez-Ferragni - è Arrivato il sì. Ultime notizie sulle nozze social dell'anno : Finalmente è arrivato il sì che ha dato un senso al matrimonio più social dell'anno, ma anche ad un non piccolo tormentone altrettanto social. Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati alle 18 a Noto, ...

Lo sposo Arriva in ambulanza : scoppia la polemica sui social : L'ambulanza ha percorso le stradine di Montecalvo Irpino a sirene spiegate. Ma non si trattava di un'emergenza. A scendere dal mezzo infatti è stato uno sposo. Fiocco bianco sullo specchietto, addobbi e lampeggianti: l'ambulanza è arrivata a tutta velocità e si è fermata davanti alla chiesa dove l'uomo ha aspettato l'arrivo della futura moglie."Abbiamo invitato tutta la squadra di volontari alle nozze - ha spiegato la sposa a Repubblica - c'è un ...

Arriva anche in Italia la tv “social” di Facebook : A metà tra Youtube e le Instagram Stories, Arriva anche in Italia Facebook Watch, un canale web personale ‘privilegiato’ per vedere i video, i programmi preferiti e allo stesso tempo interagire con gli amici. “Abbiamo lanciato Watch negli Stati Uniti un anno fa per offrire alle persone un posto su Facebook in cui trovare i loro programmi e creator di video più amati e per avviare conversazioni in merito con amici, altri fan e ...

Facebook Watch - la "tv" social e interattiva di Facebook Arriva in Italia e in tutto il mondo : Facebook Watch è pronta per il lancio globale.La Tv di Facebook sarà disponibile in tutto il mondo, Italia compresa, a un anno dal suo debutto americano nell'Agosto del 2017.prosegui la letturaFacebook Watch, la "tv" social e interattiva di Facebook arriva in Italia e in tutto il mondo pubblicato su TVBlog.it 29 agosto 2018 18:01.

Inter-Roma - le scintille Arrivano via social : tweet pungenti tra le due società per colpa di… Strootman : Il Marsiglia ha annunciato l’ingaggio di Strootman, chiedendo poi alla Roma un commento sul tweet: da lì è partita una vera e propria guerra social con l’Inter Una guerra social vera e propria, che vede come protagonisti la Roma e l’Inter. Il tutto parte con l’annuncio del Marsiglia che, con un tweet alquanto particolare, ufficializza l’ingaggio di Kevin Strootman, chiedendo poi al profilo inglese del club ...

Marchisio al Milan a parametro zero : Arriva l’indizio sui social : L’indiscrezione, se confermata, avrebbe del clamoroso: Claudio Marchisio potrebbe firmare per il Milan dopo aver rescisso il suo contratto con la Juventus. Il centrocampista piemontese sarebbe indeciso riguardo al suo futuro e, alla fine, potrebbe decidere di giocare almeno un’altra stagione in Serie A. A dare fiato a questa voce ci ha pensato Andrea Conti, il terzino rossonero che – sui social – si è reso protagonista di un gesto ...

Auguri Chiellini - Arrivano gli auguri social di sua moglie [GALLERY] : 1/5 ...