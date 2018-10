Arresto Lucano | Scanzi | “Ci sarà ulteriore dispersione di coscienze” Carofiglio

Arresto Lucano - il procuratore di Locri : “Non processiamo il progetto Riace ma gli illeciti. Ho lanciato una bomba in una favola” : “Sono consapevole di aver lanciato una bomba in una favola. E mi pesa moltissimo. Oltre alla favola, però, c’era una realtà parallela diversa. In ogni caso, coltivo sempre il dubbio che possa essermi sbagliato”. A parlare è il procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, che ha coordinato l’indagine che ha portato agli arresti il sindaco di Riace, Domenico Lucano. “Il progetto è nobile, ma è stato realizzato ...

A Riace gli immigrati in lacrime. Il fratello di Lucano : "L'Arresto è segno dell'aria che tira in Italia" : Un uomo alto, impostato, con la pelle nera piange seduto su una panchina ai bordi della piazza di Riace, il piccolo comune calabrese di 1300 abitanti, simbolo dell'accoglienza adesso sconvolto dagli arresti domiciliari del sindaco, accusato anche di favoreggiamento di immigrazione clandestina. Tra i singhiozzi, Saibou Sabitiou ricorda quando nel 2010 è stato ferito a Rosarno "per strada, all'addome e senza motivo. E Mimmo Lucano mi ha ...

Arresto Lucano - vicesindaco Riace : “Giusto accertare responsabilità ma nostro Comune resta terra di accoglienza” : “L’Arresto di oggi non mette fine al modello Riace“. Parla così il vicesindaco della cittadina Giuseppe Gervasi, a Effetto Giorno su Radio 24, dopo l’Arresto per Domenico Lucano, sindaco di Riace, accusato tra le altre cose di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Non me lo aspettavo. È un duro colpo per Riace e per l’idea di accoglienza rivoluzionaria che abbiamo portato avanti”, dice il ...

Formigli - Arresto Mimmo Lucano : 'La disobbedienza civile se sei sindaco può essere un boomerang' : Il giornalista di Piazzapulita esprime solidarietà al sindaco di Riace arrestato per la firma di alcuni documenti concessi ai migranti nel proprio comune 2 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Riace - Arresto del sindaco Mimmo Lucano 'spacca' l'Italia/ Salvini - Saviano e il 'fascismo' delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno 'studente partigiano'.

Bronzi di Riace - esiste una terza statua?/ Dopo l'Arresto Mimmo Lucano un altro scandalo sulla città calabrese : Bronzi di Riace, esiste una terza statua? Segreti e misteri sul famoso ritrovamento avvenuto nel paese guidato ora dal sindaco Mimmo Lucano. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:28:00 GMT)

L’Arresto di Mimmo Lucano - un favore al governo e alla ‘ndrangheta : La meritoria azione di Mimmo Lucano rappresenta uno dei maggiori contributi espressi, a livello italiano e internazionale, per l’integrazione dei migranti e contro la clandestinità. Evidente il nesso tra l’azione propagandistica di stampo nettamente razzista che ha costituito in questi mesi il principale carattere di questo governo e l’improvvida azione di alcuni settori della magistratura. Ordinando l’arresto di Lucano ...

Mimmo Lucano - un Arresto politico per fermare il “modello Riace” : La procura di Locri si è messa in moto. Bene. Uno pensa subito all'arresto di qualche membro dell'ndrangheta o a qualche colletto bianco connivente con la criminalità organizzata e invece si trova la sorpresa: agli arresti domiciali Mimmo Lucano, il sindaco di Riace.Quell'uomo sessantenne che la rivista americana Fortune ha menzionato tra i 50 uomini e donne più influenti del pianeta per aver costruito a Riace un modello di ...

Roberto Saviano : "L'Arresto di Domenico Lucano è il primo atto verso lo stato autoritario" : "Questo governo, attraverso questa inchiesta giudiziaria, da cui Mimmo saprà difendersi in ogni sua parte, compie il primo atto verso la trasformazione definitiva dell'Italia da democrazia a stato autoritario. Con il placet di tutte le forze politiche". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, in merito all'arresto del sindaco di Riace Domenico Lucano.Lo scrittore sottolinea che "nelle azioni di Mimmo Lucano non c'è mai ...