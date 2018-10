Argentina | vittorie per Velez e Defensa y Justicia

calcioweb.eu

: @AlessandroMagg4 Buon per te perché sei giovane Alessandro ma le vittorie contro Argentina e soprattutto Brasile re… - Paoloschumi : @AlessandroMagg4 Buon per te perché sei giovane Alessandro ma le vittorie contro Argentina e soprattutto Brasile re… - andreabeltrama : @neis95 si, ma l'Argentina giochicchio' in quella partita. Per il resto, battemmo Cina e Nuova Zelanda: ottime vitt… - Sportflash24 : #Mondialivolley2018 / L'Italia chiude le prime 2 fasi a gironi con 7 vittorie e 1 sconfitta contro la Russia,. In 2… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Successo delSarsfield che si impone 2-0 contro l’Aldosivi nel match valido per la settima giornata della Superligadisputato nella notte. ‘El Fortin’ coi 3 punti guadagnati sale a 11 punti in classifica, uno in meno della squadra di Mar del Plata. Prosegue il buon momento diche piega per 1-0 il Godoy Cruz in trasferta ponendo fine a una serie che vedeva la squadra di Mendoza imbattuta tra le mura amiche da 8 incontri. Pareggio per 1-1 tra San Martin de Tucumán e Banfield. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloperCalcioWeb.