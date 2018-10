Apple iPhone Xs Max | focus sulla fotocamera e valutazioni

Apple : altri 70 emoji su iPhone con nuovi personaggi e animali esotici : D'altronde va ricordato che al momento gli emoji sono la lingua più usata al mondo per comunicare con gli smartphone. Nei social media, nelle applicazioni per la messaggistica e nei vari siti online ...

Perché Apple ha deciso di potenziare il vostro vecchio iPhone : C’è una trappola consumista nella quale siamo finiti in questi anni dalla quale è ora di uscire. La trappola riguarda tutti i prodotti tecnologici di consumo, ma in particolare i telefonini. Funziona così: compri un nuovo costosissimo smartphone, ti sembra perfetto, ma dopo qualche mese la batteria inizia a peggiorare le sue prestazioni rendendo necessario ricaricarla un paio di volte al giorno per non restare ...

Perché Apple ha deciso di potenziare il vostro vecchio Iphone : Questa pratica contraddice uno dei principi di quella nuova corrente di pensiero che va sotto il nome di economia circolare: secondo la quale per vivere meglio tutti su questo pianeta dovremmo ...

Apple - il riconoscimento facciale dell'iPhone aiuta l'Fbi : È stato usato per sboccare telefono di un sospettato di pedopornografia. È bastato chiedere all'uomo di guardare il suo iPhone X

Nel divertente spot Apple iPhone XS tutto ciò che ami diventa gigante - : Perché allora non scattare una foto dello spuntino e ingigantire un tramezzino? La scena si ripete nelle situazioni più disparate, in vari luoghi del mondo, incluso un bimbo fotografato amorevolmente ...

Apple - a Mosca follia per i nuovi iPhone : il posto in coda vale 6mila euro : Venerdì 28 settembre in Russia era l'iPhone-day. Come in molte parti del mondo, presso i negozi autorizzati da Apple per vendere gli ultimissimi Xs e XsMax si sono formate lunghe code per poter essere i primi acquirenti dei nuovi smartphone. A Mosca c'è chi ha passato ben ...

Recensione iPhone XS : Apple ha realizzato un gioiello - ma a che prezzo! : iPhone XS non tradisce le aspettative. Lo stiamo utilizzando da un po’ di giorni come smartphone principale, ed è certamente il degno erede di iPhone X. In Italia, per acquistarlo, si parte da 1.189 euro, ma si può arrivare anche a 1.589 euro (versione da 512 Gigabyte di memoria). Tanti, forse troppi considerando le alternative proposte oggi dal mercato. È un prezzo però decisamente più giustificato rispetto al suo predecessore, perché ...

Caricabatteria combinato iPhone e Apple Watch : quale comprare : Uno degli accessori più interessanti e particolare da abbinare allo smartphone è proprio lo smartWatch. Grazie a quest’ultimo, infatti, è possibile rispondere alle chiamate, dare un’occhiata alle notifiche ricevute, controllare i passi e fare molto altro ancora direttamente dal polso senza tirar fuori il telefono dalla tasca dei jeans o dalla borsa. Il miglior compagno “di avventura” dell’iPhone è senza dubbio ...

iPhone XS - Apple ci prende gusto ed inserisce un “notch” dove meno ci si aspetta : Appena consegnati i recenti iPhone XS e iPhone XS Max sono subito cominciati i “guai” per i due melafonini. È noto infatti come sia diffusa l’usanza in rete, tra vari siti che si occupano di componentistica hardware e riparazione, di fare un teardown del nuovo device (letteralmente una demolizione). Non poteva ovviamente mancare l’intervento di iFixit, ormai massimo esponente nel settore, che ha svelato il segreto che iPhone XS ci ...

iPhone XS e XS Max da 512GB garantiscono ad Apple un maggior profitto : Abbiamo già parlato di come Apple si sia garantita un posto d’onore all’interno del mondo smartphone e di come l’azienda riesca ad assicurarsi un grande margine di profitto dalla vendita dei suoi melafonini. Ora pare però che la casa di Cupertino abbia trovato un altro escamotage per innalzare ulteriormente i profitti. Più storage e più guadagno per Apple I nuovi arrivati di casa Apple hanno innalzato ulteriormente il prezzo medio per l’acquisto ...

Apple e Salesforce collaborano per funzioni esclusive su iPhone e iPad - : ... iPad e iOS insieme alle app native di Salesforce e al nuovo SDK di Salesforce, siamo in grado di offrire ai nostri clienti esperienze eccezionali per lavorare in tutto il mondo» ha dichiarato Tim ...

3 - arrivano iPhone XS - iPhone XS Max e Apple Watch Series 4 : Roma, 24 set., askanews, - 3 annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, gli iPhone più avanzati di sempre, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la ...

