Antonio Mezzancella e la fidanzata Georgia | “Vogliamo un figlio”

Tale e quale show - Antonio Mezzancella trionfa nel duello nel segno di Baglioni (VIDEO) : Baglioni contro Baglioni: l’inedito duello è andato in scena nel corso della terza puntata di Tale e quale show. Giovanni Vernia, con Mille giorni di te e di me, e Antonio Mezzancella, con Strada facendo, hanno incantato il pubblico e conquistato la giuria con due performance da incorniciare. Da rilevare che in passato non era mai accaduto che un artista fosse imitato due volte nel corso della stessa puntata del programma televisivo di Rai 1. ...

Tale e Quale Show 2018 : il Baglioni di Antonio Mezzancella batte quello di Giovanni Vernia. Classifica della terza puntata : Antonio Mezzancella imita Claudio Baglioni Baglioni contro Baglioni. La terza puntata di Tale e Quale Show 2018 è stata nel segno della doppia imitazione del cantautore romano. Per la prima volta nello Show di Rai1 due concorrenti hanno dovuto interpretare nella medesima puntata uno stesso artista, sebbene in due esibizioni e momenti della carriera differenti. Ad omaggiare Claudio Baglioni Giovanni Vernia con Mille giorni di te e di me e Antonio ...

Antonio Mezzancella : la fidanzata è una ballerina di Tale e Quale Show : Antonio Mezzancella ha ritrovato l’amore grazie a Georgia Manci L’imitatore perugino lanciato da Tù Si Que Vales, Antonio Mezzancella, racconta del suo amore per Georgia Manci nato nel 2016 dietro le quinte del programma del venerdì sera di Rai 1, Tale e Quale Show. Lei romana, ballerina dei programmi di Carlo Conti da ormai dieci anni, […] L'articolo Antonio Mezzancella: la fidanzata è una ballerina di Tale e Quale Show ...

Tale e Quale Show 2018 : Antonio Mezzancella imita Nek VIDEO : 889Antonio Mezzancella ha imitato Nek nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Antonio Mezzancella imita Nek Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono ...

