Anteprima europea a Parigi per nuovo Toyota Rav4 Hybrid

Bugatti Chiron Divo : Anteprima europea al Salone di Parigi 2018 [FOTO LIVE] : Ricordiamo per onor di cronaca che in sede di presentazione tutti i 40 esemplari della Divo sono stati già tutti prenotati ad un costo di 5 milioni di euro cadauno. 'Creata per le curve' Stephan ...