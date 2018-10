Android Pie anche su Huawei P20 | beta aggiornamento in corso | i dettagli

Huawei P20 e Huawei P20 Pro sempre più vicini ad Android 9 Pie - nuova beta e probabile data di rilascio : Huawei P20 e Huawei P20 Pro hanno ricevuto una nuova beta e sono sempre più vicini alla versione definitiva di Android 9 Pie. L'articolo Huawei P20 e Huawei P20 Pro sempre più vicini ad Android 9 Pie, nuova beta e probabile data di rilascio proviene da TuttoAndroid.

Alla grande Huawei P20 Pro con Android 9 Pie dal 3 ottobre : dettagli firmware e link changelog ufficiale : Impossibile chiedere di meglio: il Huawei P20 Pro con Android 9 Pie è realtà da qualche ora e all'alba di oggi 3 ottobre, possiamo fornire la lieta novella a tutti i possessori del device premium. La distribuzione del major update, accompagnato naturalmente pure dall'interfaccia EMUI 9 è partita in Europa e non tarderà a fare la sua comparsa su tutti i dispositivi interessati. L'anteprima della partenza del rilascio ci vien fornita dal sito ...

Distribuzione Android ottobre 2018 : Ancora non si vede Pie : Frammentazione Android ottobre 2018. Ancora non si vede Android 9 Pie ed Oreo continua a galoppare Distribuzione Android ottobre 2018: Ancora non si vede Pie Google anche per questo mese aggiorna i dati di Distribuzione di Android nel mese di ottobre 2018 che vede Nougat sempre in testa con un buon 29,3% (-1,5%), quote in aumento […]

Distribuzione Android ottobre 2018 : Ancora non si vede Pie : Frammentazione Android ottobre 2018. Ancora non si vede Android 9 Pie ed Oreo continua a galoppare Distribuzione Android ottobre 2018: Ancora non si vede Pie Google anche per questo mese aggiorna i dati di Distribuzione di Android nel mese di ottobre 2018 che vede Nougat sempre in testa con un buon 29,3% (-1,5%), quote in aumento […]

Rilascio di Android Pie in Europa su Honor View 10 : aggiornamento beta con GPU Turbo 2.0 : Giornata positiva in casa di Honor View 10, che si appresta a ricevere in Europa la versione beta dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie (solo per gli iscritti al relativo programma del produttore). Le novità sono quelle introdotte dalla release di ieri, di cui vi abbiamo parlato in relazione all'altrettanto apprezzato Huawei Mate 10 Pro, come abbiamo dettagliato in questo precedente articolo: ottimizzazioni generiche dell'interfaccia utente EMUI ...

È partito il rollout della EMUI 9 con Android 9 Pie per Honor View 10 : L'aggiornamento è contrassegnato dalla build 9.0.0.108 e le prime informazioni lo danno in arrivo sui View 10 europei L'articolo È partito il rollout della EMUI 9 con Android 9 Pie per Honor View 10 proviene da TuttoAndroid.

Lawnchair riceve un nuovo aggiornamento con numerose novità provenienti da Android 9 Pie : Lawnchair Launcher si aggiorna con numerose novità, nella nuova versione Alpha che porta alcune funzioni di Android 9 Pie e novità grafiche. L'articolo Lawnchair riceve un nuovo aggiornamento con numerose novità provenienti da Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 in Europa : Huawei ha finalmente dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 per i modelli europei di Huawei Mate 10 Pro L'articolo Huawei Mate 10 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 in Europa proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie ancora assente nella distribuzione Android di settembre : Nei numeri della distribuzione Android relativi al mese di settembre appena pubblicati non c'è ancora alcuna traccia di Android 9 Pie. L'articolo Android 9 Pie ancora assente nella distribuzione Android di settembre proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus : è iniziato l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 finale : Nokia 7 Plus sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0: ecco i primi feedback positivi.Alla fine come promesso da HMD Global, il Nokia 7 Plus è diventato di fatto il primo smartphone della compagnia finlandese ad utilizzare il sistema operativo Android Pie 9.0 in versione finale.Nokia 7 Plus disponibile l’aggiornamento ad Android Pie 9.0: i dettagliFacendo parte del ...

Nokia 7 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie : partito il roll out dell’aggiornamento : Il ritardo annunciato qualche giorno fa da HMD è stato breve perché l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Nokia 7 Plus da oggi è disponibile al download, dopo alcuni mesi di test in beta. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna ad Android 9 Pie: partito il roll out dell’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie offrirà presto un modo per vedere quali app hanno le notifiche bloccate : L'elenco delle app per le quali l'utente ha bloccato le notifiche, funzionalità presente in Andorid 8.0 Oreo è assente in Android 9 Pie. Google ha già in serbo una correzione che ripristinerà le impostazioni originali e che verrà introdotta in una build futura, probabilmente Android 9.1 Pie. L'articolo Android 9 Pie offrirà presto un modo per vedere quali app hanno le notifiche bloccate proviene da TuttoAndroid.

Quanti vantaggi per la connettività dei Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : Stanno emergendo moltissime novità riguardanti lo sviluppo software di modelli come il Samsung Galaxy S8 ed il Note 8 in questi giorni. Sul primo già in giornata abbiamo avuto modo di parlarvi di un porting inatteso in merito all'ultimo aggiornamento ufficiale messo a disposizione dal produttore coreano, ma più in generale da oggi 27 settembre sappiamo che entrambi potranno assicurare alle rispettive utenze un valore aggiunto non di poco conto ...

Evitare figuracce con la suoneria a causa di Android Pie sarà possibile in futuro - ora è ufficiale : Ci sono novità apprezzabili da prendere in considerazione a partire da oggi 26 settembre, in merito ai prossimi sviluppi dell'aggiornamento Android Pie. Probabilmente non toccheremo con mano la funzione con la prima release, ma finalmente sarà possibile Evitare figuracce a causa della suoneria. Come? Non tutti sanno che tra le novità ufficializzate attraverso il sistema operativo ce ne sono alcune ritenute piuttosto scomode, come quella di poter ...