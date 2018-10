Andrea Ferrini feat Jonny Rose Seeing Red RADIO DATE 05 10 2018

radiosenisenews

: Questa settimana esce Seeing Red, il nuovo lavoro discografico internazionale di Andrea Ferrini targato USB Records - mathiasattitude : Questa settimana esce Seeing Red, il nuovo lavoro discografico internazionale di Andrea Ferrini targato USB Records - AgoDanMark : Questa settimana esce Seeing Red, il nuovo lavoro discografico internazionale di Andrea Ferrini targato USB Records… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Questa settimana esce Seeing Red, il nuovo lavoro discografico internazionale di Andrea Ferrini targato USB Records https:/… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Nuove voci, nuove sonorità, ma soprattutto nuovi modi di approcciare un mondo complesso come quello attuale. CeCe Rogers, mio mentore e maestro, ha creduto ancora una volta in me e questo non può che ...