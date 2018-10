Andrè Silva dimentica il Milan | “Sapevo che a Siviglia avrei trovato fiducia totale”

André Silva : "A Siviglia finalmente mi sento bene" : L'ex rossonero da flop in Italia a miglior marcatore della Liga spagnola con già sette reti. "Non ho risposte per spiegare quello che è accaduto lo scorso anno in rossonero", racconta il portoghese ad ...

La rinascita di André Silva - che stoccata al Milan : “non so cosa sia successo in Italia - ma qui avverto la fiducia” : L’attaccante portoghese ha parlato della sua esperienza con la maglia del Siviglia, lanciando una frecciatina al Milan Solo due gol l’anno scorso in serie A, già sette in questa stagione in Liga dopo sette partite. André Silva è completamente rinato in Liga, il passaggio dal Milan al Siviglia ha rivitalizzato l’attaccante portoghese, protagonista di un avvio di campionato davvero scoppiettante. CRISTINA QUICLER / ...

Gattuso : 'André Silva andato via per colpa vostra : ho fatto di tutto per tenerlo' : Rino Gattuso , allenatore del Milan, a Sky Sport commenta l'addio di André Silva che segna a grappoli a Siviglia: 'André Silva non è voluto rimanere perché sentiva voi che dicevate che ci sono Higuain, Cutrone... abbiamo fatto di tutto per ...

Siviglia - André Silva inarrestabile : meglio di Cristiano Ronaldo al debutto in Liga : André Silva non si ferma più. Dopo aver rifilato una doppietta al Real Madrid nel turno infrasettimanale di Liga, l'attaccante portoghese è tornato a segnare anche sabato, quando è stato protagonista ...

Da Piatek ad André Silva : ecco i capocannonieri a sorpresa d'Europa : Ronaldo, Messi, Lewandowski, Mbappé: sono gli uomini del gol. Anzi, lo erano. Almeno in questo avvio di 2017-2018, infatti, la storia sembra essere cambiata. Nessuno dei grandi bomber d'Europa è ...

Andrè Silva show - doppietta al Real Madrid : edera davvero così “scarso”? [VIDEO] : Andrè Silva sta giocando una gara sontuosa contro il Real Madrid con due gol nella prima mezz’ora per il suo Siviglia Andrè Silva sta distruggendo il Real Madrid con due gol nella prima mezz’ora della gara che il suo Siviglia sta giocando in casa. L’inizio di stagione del calciatore portoghese è stato ottimo e questa gara contro i Madridisti può essere la definitiva rampa di lancio per un calciatore davvero destinato a ...

Calciomercato Milan – Situazione Andrè Silva - parla il ds del Siviglia : “vogliamo riscattarlo! Prezzo? Dico che…” : Il ds del Siviglia, Joaquin Caparros, ha parlato del possibile riscatto di Andrè Silva: il portoghese sembra aver convinto il club andaluso Tre gol all’esordio con il Siviglia e la rete contro l’Italia in Nations League: Andrè Silva sembra rinato dopo il trasferimento in Liga. Il giovane attaccante portoghese, trasferitosi in Spagna dopo una stagione fra (poche) luci e (tante) ombre in Serie A, sembra aver trovato la stessa ...

Nations League - Italia : dov'è il gol? André Silva si vendica - Azzurri a secco : "Per vincere bisogna segnare, dobbiamo ancora crescere. C'è poco da fare". Non può che ammettere gli errori del gruppo il Ct Roberto Mancini , lacune già accusate contro la Polonia prima della ...