Anche il Senato si prepara a tagliare i vitalizi parlamentari | risparmi per 16 milioni

Vitalizi - al via discussione per il taglio Anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Manovra prevede Anche abolizione del Cnel e riduzione deputati e senatori. Tutti i punti - : Una Manovra da 33 miliardi che si dispiega in alcuni punti fondamentali che costituiscono gli assiomi della politica di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini: Fiat Tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero. Ma non è solo questo quello che è stato approvato ieri, in serata, a Palazzo Chigi ...

Castaldi - M5s - : taglio vitalizi vicinissimo Anche al Senato : Roma, 19 set., askanews, - 'Il taglio dei vitalizi anche per gli ex Senatori è ormai vicinissimo. L'audizione con il Presidente Inps Tito Boeri è stata positiva, abbiamo registrato un'ottima sintonia ...

Vitalizi - Boeri : “Riduce asimmetrie tra parlamentari e cittadini”. M5s : “Taglio vicino Anche al Senato” : “La delibera sui Vitalizi va nella direzione di ridurre le asimmetrie nel trattamento fra i parlamentari e gli altri cittadini. Ma ci sono anche altre cose da fare: se passasse all’INPS la gestione dei Vitalizi sarebbe anche un’operazione di trasparenza”. A rivendicarlo è stato il presidente dell’Inps Tito Boeri, dopo l’audizione in Consiglio di presidenza del Senato. “Il taglio dei Vitalizi anche ...

Vitalizi - Casellati : “Non ha senso tagliarli se poi arrivano i ricorsi. Interverremo Anche al Senato ma prima valutazioni” : Ha rilanciato un piano per tagliare i costi del Senato. Ma ha anche preso tempo sul provvedimento che abolisce i Vitalizi a Palazzo Madama. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata da Economy, ha ribadito che intende muoversi per una riduzione dei privilegi in Parlamento, ma ha rilanciato i suoi dubbi sul testo che invece è stato già approvato alla Camera a metà estate: “Sui Vitalizi mi domando”, ha ...

DICIOTTI - SALVINI INDAGATO : “NO IMMUNITÀ”/ Ultime notizie : può essere processato Anche se Senato lo "salva" : SALVINI INDAGATO per caso DICIOTTI, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 08:43:00 GMT)

Piano periferie - Nogarin : “Un pasticcio causato dal governo precedente. Ma il correttivo al Senato è stato Anche peggio” : Un “pasticcio”, lo chiama, causato dal governo precedente che ha “scritto malissimo una norma fondamentale bocciata dalla Corte costituzionale su input della Regione Veneto”. Ma nel mirino mette anche il correttivo voluto da M5s e Lega al Senato, che “è stato anche peggio”. Per Filippo Nogarin, sindaco M5s di Livorno, la querelle relativa al congelamento fino al 2020 dei finanziamenti per 96 città dedicati ...