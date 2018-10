Ameba ' mangia-cervello' | il parassita che si è rivelato letale per un giovane

Ameba “mangia cervello” - l’esperto infettivologo : “In Italia piscine e acque termali a rischio” : Il Prof. Massimo Andreoni, Primario Malattie Infettive presso l’Ospedale PTV di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Si parla di batteri che vivono normalmente nelle acque, soprattutto le acque dolci e quelle a temperatura più calda. Sono infezioni abbastanza frequenti nelle piscine dove l’acqua tende ad essere più stagnante e la temperatura ...

Fabrizio ucciso dall'Ameba mangia-cervello : 'Si muore nel 90% dei casi'. Colpa di un bagno in piscina : di Domenico Zurlo A dispetto del suo italianissimo nome, Fabrizio Stabile era americano, del New Jersey: il suo caso sta facendo il giro del mondo. Fabrizio è, infatti, morto qualche giorno fa a soli 29 anni, dopo essere stato infettato da un parassita rarissimo ma altamente mortale, la cosiddetta ameba 'mangia-cervello': ne parla il Daily ...

Ameba killer “mangia cervello” uccide un 29enne : “La Naegleria fowleri è mortale nel 98% dei casi” : Un’Ameba killer che divora cervelli umani. Dagli Stati Uniti arriva una storia vera, che ricorda i casi estremi del programma tv Io e il mio parassita. Il 29enne surfista Fabrizio Stabile, originario del New Jersey, è morto dopo aver ingoiato l’Ameba “Naegleria fowleri” che in un paio di giorni gli ha divorato il cervello. Secondo le ricostruzioni di molti siti web statunitensi, attorno alle metà di settembre, Stabile si era recato in vacanza al ...

