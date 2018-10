Ambiente | Sicilia | il comune di Pachino vieta l’uso delle stoviglie in plastica

Ambiente : il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza escursione a Monte Monaco (San Vito lo Capo) : Il WWF Sicilia Nord Occidentale prosegue con le uscite domenicali all’insegna della scoperta della natura del territorio. La meta dell’escursione di Domenica 30 Settembre 2018 è Monte Monaco (528 m), la tozza e scoscesa montagna che sovrasta la bella San Vito lo Capo. L’appuntamento per chi vuole partecipare è il Parcheggio di Piazzale Giotto, lato Via Giotto ore 8.15 con partenza ore 8.30 – prenotazione non ...

Ambiente - Sicilia : al via il divieto dei sacchetti di plastica a Salina : Al via la campagna “Proteggiamo Salina, Isola senza sacchetti di plastica” dell’Aeolian Islands Preservation Fund e di Blue Marine Foundation, in collaborazione con i tre comuni dell’isola, con l’obiettivo di ridurre drasticamente la distribuzione e il consumo di sacchetti monouso in plastica. Sono state donate a tutti i market e alimentari dell’isola 6000 borse per la spesa riutilizzabili. Il comune di Malfa ...

Ambiente : Costa incontra deputati M5s Sicilia - su tappeto rifiuti e bonifica coste (2) : (AdnKronos) - Secondo i dati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull’Ambiente ed il territorio (Irssat) l'Isola è a rischio desertificazione. Il processo interessa il 70 per cento del territorio Siciliano: è il dato più alto della media europea e nazionale. Secondo il deputato regi

Ambiente : Costa incontra deputati M5s Sicilia - su tappeto rifiuti e bonifica coste : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - La conservazione della biodiversità, il contrasto del processo di desertificazione in atto, la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e un focus specifico sul sistema dei parchi naturali e delle riserve in Sicilia. Sono alcuni dei temi che domani saranno a

Cultura & Ambiente - Notti di BCsicilia : visita al Castello dell’Emiro di Misilmeri : Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 30 agosto 2018 la visita guidata al Castello dell’Emiro. L’appuntamento sarà alle ore 21,00 a Piazza Comitato 1860 a Misilmeri. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni Culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Misilmeri e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità ...

Migranti : sit-in LegAmbiente Sicilia domani a Catania - liberare ostaggi : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - Continua il presidio permanente di diverse associazioni al porto di Catania per chiedere la "liberazione" dei 150 Migranti "tenuti in ostaggio" a bordo della nave Diciotti. domani alle 17 al molo di Levante ci sarà anche un sit-in di Legambiente. "Saremo al porto perch

Ambiente - Calabria e Sicilia : eccellente qualità delle acque di balneazione del Tirreno e dello Jonio meridionale : I recentissimi episodi di mare sporco sui litorali dello Jonio e del Tirreno cosentino e anche per pochi giorni in alcuni punti dello Jonio e della Costa degli Dei con la più sviluppata economia del mare della Regione ripropongono la necessità di provvedimenti adeguati per la salvaguardia e valorizzazione del grande patrimonio costiero calabrese. Un patrimonio che rappresenta il 20% dei litorali più preziosi dell’intero Bel Paese ma che viene ...