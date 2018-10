Amb.Usa - Italia quintessenza democrazia : ANSA, - ROMA, 3 OTT - "L'attuale governo in Italia è la quintessenza della democrazia in azione". Lo ha detto, in un forum all'ANSA, l'ambasciatore Usa a Roma Lewis Eisenberg. "Al di là di come ognuno ...

Andamento cAmbio Euro/Dollaro USA del 2/10/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,...

Cinque anni fa Lampedusa - il naufragio che forse non ci ha cAmbiati abbastanza : Il 3 ottobre è il giorno della memoria e non solo per Lampedusa, teatro Cinque anni fa del naufragio in cui morirono 368 migranti. Almeno venti i dispersi; i superstiti furono 155, di cui 41 minori, quasi tutti non accompagnati. Il barcone era a mezzo miglio dall'isola, a un soffio dalla salvezza, quando un incendio acceso a bordo a mo' di segnalazione per chiedere aiuto, lo fece colare a picco. Si parlò allora della ...

Bologna - prosciolti 22 “anarco-Ambientalisti”. Erano accusati di quattro attentati : Ventidue sentenze di non luogo a procedere sono state pronunciate dal Gup del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, nei confronti di altrettanti imputati di associazione per delinquere. Il gruppo, definito di natura “anarco-ambientalista“, era accusato di aver commesso quattro attentati tra il 2010 e il 2011: uno incendiario al Roadhouse Grill di Bologna, un altro con un ordigno rudimentale presso gli uffici di Ibm Italia, ...

Andamento cAmbio Euro/Dollaro USA dell'1/10/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha ...

Usa - Canada e Messico firmano un nuovo accordo di libero scAmbio : La politica protezionistica del presidente statunitense si è basata sulla stipula di accordi commerciali individuali, rifiutando accordi commerciali multilaterali più grandi e mettendo in crisi ...

Ok libero scAmbio Usa-Messico-Canada : ANSA, - TORONTO, CANADA,, 1 OTT - Il Canada e gli Stati Uniti hanno ufficialmente raggiunto nella notte l'accordo per far rimanere il Canada nel patto di libero scambio con Stati Uniti e Messico. Il ...

L'accordo tra Usa e Canada fa rinascere il patto di libero scAmbio con il Messico : 'L'Usmca offrirà ai nostri lavoratori, agricoltori, allevatori e imprenditori un accordo commerciale di grande qualità, che darà luogo a mercati più liberi, a un commercio più equo e a una crescita ...

Nafta : raggiunto accordo base Usa-Canada sul libero scAmbio : L'economia americana e quella canadese sono legate indissolubilmente . Per 36 Stati Usa, il principale sbocco all'esportazione è il Canada, non l'Unione europea né la Cina. Per questo il negoziato ...

Alda D'Eusanio a Blogo : "Mi consideravo in pensione - Tv8 e ChiAmbretti mi hanno convinta a tornare in tv" : Un ritorno atteso, quello di Alda D'Eusanio. L'apprezzata conduttrice, senza un programma tutto suo da ben nove anni, da lunedì 1 ottobre condurrà la nuova edizione di Vite da copertina – Tutta la verità su…, in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì alle ore 17.45. Il programma vuol narrare le vicende dei personaggi che hanno segnato la storia dello spettacolo e non solo. Dalle rivalità nel mondo dello spettacolo italiano – da Selvaggia ...

M.o. - Anp alla corte Onu : via l'Ambasciata Usa da Gerusalemme : L'autorità palestinese si è rivolta alla corte internazionale di Giustizia dell'Onu per chiedere ai giudici di ordinare a Washington di rimuovere l'ambasciata americana a Gerusalemme. La mossa giunge ...

Anp a corte Onu - via Ambasciata Usa da Gerusalemme : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : CiAmbetti - Salvini ha mantenuto la promessa - Bagnoli è chiusa : Venezia, 28 set. (AdnKronos) - “Il ministro Salvini ha mantenuto la promessa: la base di Bagnoli è stata liberata da ogni immigrato ed oggi è chiusa. E’ un grande risultato per il Veneto”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, dà per primo la notizia: “L’informazione mi g

A Valdera un conducente di uno scuolabus è stato arrestato per aver abusato di un bAmbino di 9 anni : Un uomo di 30 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari su disposizione del tribunale di Pisa con l'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di un bambino di 9 anni. La notizia è stata pubblicata stamani dal quotidiano Il Tirreno. L'uomo lavora come accompagnatore sugli scuolabus per conto di un Comune della Valdera e accompagna gli anziani nelle gite.Da tempo i genitori, stranieri, si erano rivolti a lui per ...