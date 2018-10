Amazon prepara una comedy legata al movimento #MeToo rifiutata da Apple

blogo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Era inevitabile che il, nato sulla scia dei casi di molestie (o presunte tali) a carico di potenti di Hollywood come Harvey Weinstein, diventasse prima o poi materiale utile per una serie tv.Prime Video sta così lavorando con Fox 21 Tv Studios e gliStudios a unaancora senza titolo creata da Whitney Cummings, autrice e protagonista di Whitney, creatrice di 2 Broke-Girls, insieme a Lee Daniels, creatore di Empire, che sarà anche regista del possibile pilot. Il progetto di questaera stato proposto ama come emerso nei giorni scorsi sarebbe stato rifiutato dal CEO Tim Cook perchè troppo controverso.unaalda) pubblicato su TVBlog.it 03 ottobre 2018 10:49.