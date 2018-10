Allocco | verso e significato

ideegreen

Di taglia media, l'è un rapace notturno che pesa circa mezzo chilogrammo e non arriva alla lunghezza di mezzo metro, anzi, nemmeno a quella di 40 centimetri. Un uccello si misura anche per apertura alare e la sua arriva ad essere di un metro, circa. Ha una testa grande, tondeggiante ma un po' piatta, come schiacciata, con le piume che formano quasi due dischi di colore grigio o bruno. Non sono delle decorazioni a puro fine estetico ma servono ad amplificare i suoni, cosa molto importante soprattutto per degli uccelli che si muovono nella notte. Il resto del piumaggio resta sempre con delle simili sfumature che vanno dal fulvo-bruno al grigio, sul ventre possono comparire delle zone più scure, sempre sulle stesse tonalità.