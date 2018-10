Allerta meteo Sardegna | criticità rossa sul versante orientale

Allerta meteo Sardegna : forte vento e temporali : Nuova ondata di Maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e di forte intensita’ sulla parte orientale e meridionale dell’Isola. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale. Elevata criticita’ per rischio idrogeologico (codice rosso) ...

Allerta meteo Sicilia : piogge intense e vento forte : La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. “Si prevede – si legge nell’avviso – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnate da rovesci di forte ...

Allerta meteo Calabria - anche domani scuole chiuse a Catanzaro : “criticità arancione” [DETTAGLI] : Continua il maltempo in Calabria, dove la Protezione Civile ha confermato l’Allerta arancione. scuole ancora chiuse domani a Catanzaro. Il sindaco Sergio Abramo, infatti, alla luce di una nuova Allerta Meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata di domani – indicando un “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano ...

Allerta meteo senza fine : 'Venti forti e mare agitato' : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo gialla per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi e fino a mezzanotte sulle zone 7 e 8, tra Tanagro e Basso ...

Allerta meteo - forte maltempo al Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Giovedì 4 Ottobre [ELENCO] : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire con veemenza il Sud Italia con forti piogge e temporali che interessano da ore gran parte di Sicilia e Calabria, in modo particolare nelle zone joniche. Già oggi, Mercoledì 3 Ottobre, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani, a partire dai capoluoghi jonici della Calabria (Catanzaro e Crotone). anche per domani, Giovedì 4 Ottobre, molti sindaci stanno emanando ...

Allerta meteo Campania : criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo codice “giallo” per piogge e temporali: l’avviso è valido a partire dalle 14 di oggi, fino a mezzanotte, sulle zone 7 e 8 (Tanagro e Basso Cilento). Si prevedono “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale“. Sull’intera Campania è in vigore, e si protrarrà per le prossime 24-36 ore, l’Allerta per venti ...

Meteo - una giornata di Allerta arancione : forti temporali in arrivo - le zone colpite : allerta arancione sulla Basilicata, sulla Puglia, Calabria e gran parte della Sicilia. allerta gialla su Molise, Campania...

Allerta meteo Basilicata : criticità arancione - la Protezione Civile monitora : L’ufficio regionale della Protezione Civile della Basilicata ha diramato un avviso di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni meteorologiche avverse a causa del persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere temporalesco e di rovescio, su tutto il territorio lucano. Nel comunicare lo stato di Allerta arancione, la Protezione Civile ha reso noto che la sala operativa regionale sarà ...

Allerta meteo arancione - a Modica attivati presidi Protezione Civile : Allerta meteo arancione: il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, invita alla prudenza. Responsabile del maltempo e' un ciclone sul Mar Tirreno

Allerta meteo Calabria : criticità arancione - scuole chiuse in molti Comuni : Allerta meteo arancione in Calabria diramata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata domani, indicando un “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio“. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in conseguenza a ciò, ha disposto l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città nella giornata di ...

Nubifragio colpisce Maglie - nel leccese. Allerta meteo in Puglia per domani. : Forti temporali si sono abbattuti dalla mattinata di oggi sul Salento, al momento l'area più colpita da questa saccatura instabile in azione sulla penisola e in particolare sulle regioni del...