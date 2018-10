Allerta meteo | dal cielo acqua a catinelle | il bollettino della protezione civile

Allerta meteo Rossa Sardegna Orientale 4 Ottobre 2018 : La protezione civile, base dei fenomeni previsti e in atto, ha emesso una Allerta Meteo Rossa, per rischio Idrogeologico, sulla parte Orientale dell’Isola. Avviso Condizioni Meteorologiche Avverse Nella giornata di domani (4/10/2018) precipitazioni diffuse a carattere temporalesco interesseranno la Sardegna Orientale e meridionale.Il fenomeno risultera’ particolarmente intenso sulla parte sud-Orientale dell’isola con ...

Allerta meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Sud : Giovedì 4 Ottobre criticità rossa in Sardegna - arancione in Puglia - Calabria e Basilicata : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere influenzata da un‘ampia area di bassa pressione, che continuerà a determinare condizioni di tempo molto instabile sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici, e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta meteo Sardegna : criticità rossa sul versante orientale : Nuova ondata di Maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e di forte intensita’ sulla parte orientale e meridionale dell’Isola. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale. Elevata criticita’ per rischio idrogeologico (codice rosso) ...

Allerta meteo Sardegna : forte vento e temporali : Nuova ondata di Maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e di forte intensita’ sulla parte orientale e meridionale dell’Isola. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale. Elevata criticita’ per rischio idrogeologico (codice rosso) ...

Allerta meteo Sicilia : piogge intense e vento forte : La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. “Si prevede – si legge nell’avviso – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni risulteranno più frequenti sulle aree ioniche e saranno accompagnate da rovesci di forte ...

Allerta meteo Calabria - anche domani scuole chiuse a Catanzaro : “criticità arancione” [DETTAGLI] : Continua il maltempo in Calabria, dove la Protezione Civile ha confermato l’Allerta arancione. scuole ancora chiuse domani a Catanzaro. Il sindaco Sergio Abramo, infatti, alla luce di una nuova Allerta Meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata di domani – indicando un “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano ...

Allerta meteo senza fine : 'Venti forti e mare agitato' : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo gialla per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi e fino a mezzanotte sulle zone 7 e 8, tra Tanagro e Basso ...

Allerta meteo - forte maltempo al Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Giovedì 4 Ottobre [ELENCO] : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire con veemenza il Sud Italia con forti piogge e temporali che interessano da ore gran parte di Sicilia e Calabria, in modo particolare nelle zone joniche. Già oggi, Mercoledì 3 Ottobre, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani, a partire dai capoluoghi jonici della Calabria (Catanzaro e Crotone). anche per domani, Giovedì 4 Ottobre, molti sindaci stanno emanando ...

Castellammare - Venti forti e possibili temporali : la Protezione Civile dirama l'Allerta meteo : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - L'ex area Damiano destinata a parcheggio pubblico Trecase - Carabinieri arrestano 34enne ai domiciliari per detenzione di coca a fini spaccio ...

Allerta meteo Campania : criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo codice “giallo” per piogge e temporali: l’avviso è valido a partire dalle 14 di oggi, fino a mezzanotte, sulle zone 7 e 8 (Tanagro e Basso Cilento). Si prevedono “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale“. Sull’intera Campania è in vigore, e si protrarrà per le prossime 24-36 ore, l’Allerta per venti ...

Allerta meteo - FOCUS sul maltempo al Sud : nubifragi e rischio alluvioni fino a sabato 6 ottobre - attesi 200mm tra Calabria e Puglia [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta meteo - forte maltempo al Sud : piogge torrenziali per tutta la settimana - allarme alluvione in Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : 1/10 ...

Meteo - una giornata di Allerta arancione : forti temporali in arrivo - le zone colpite : allerta arancione sulla Basilicata, sulla Puglia, Calabria e gran parte della Sicilia. allerta gialla su Molise, Campania...

Allerta meteo Basilicata : criticità arancione - la Protezione Civile monitora : L’ufficio regionale della Protezione Civile della Basilicata ha diramato un avviso di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni meteorologiche avverse a causa del persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere temporalesco e di rovescio, su tutto il territorio lucano. Nel comunicare lo stato di Allerta arancione, la Protezione Civile ha reso noto che la sala operativa regionale sarà ...