Allegri | “chiave per mantenere risultati è mantenere la semplicità”

calcioweb.eu

: Allegri applaude la sua Juve 'La chiave ?? la semplicit??' - MarikaSardella : Allegri applaude la sua Juve 'La chiave ?? la semplicit??' - caterinagio80 : Allegri applaude la sua Juve 'La chiave è la semplicità' E Dybala 'ingaggia' Del Piero -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) “Complimenti ai ragazzi: la chiave perquestila semplicità”. Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimilianovia twitter dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions. Al tecnico bianconero fa eco anche Cristiano Ronaldo, ieri in tribuna per la squalifica Uefa: “Complimenti ai ragazzi per un’altra importante vittoria”. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “chiave perla semplicità” CalcioWeb.