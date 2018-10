Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte al GF Vip | dichiarazioni inaspettate

Le Iene Show : torna l'appuntamento infrasettimanale guidato da Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi ritorna alla conduzione dello Show di Italia 1, affiancata da Nicola Savino e come sempre dalle irriverenti voci della Gialappa's Band.

Alessia Marcuzzi : "Francesco Monte al Grande Fratello Vip? Gli auguro di giocarsi bene questa opportunità" : Alessia Marcuzzi, da stasera, alla guida della nuova edizione de 'Le Iene', accanto a Nicola Savino e la Gialappa'S Band, dalle pagine del settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha espresso il proprio parere sulle dichiarazioni della collega Nadia Toffa che, negli scorsi giorni, ha scosso il web paragonando il proprio cancro ad un dono: Nadia ha scelto fin dal primo momento di rendere pubblica la malattia e, se condividere le sue ...

Mara Venier - Mediaset nega intervista con Alessia Marcuzzi/ Vendetta per il veto Rai a Barbara d'Urso? : Mara Venier, Mediaset nega intervista con Alessia Marcuzzi: Vendetta per il veto Rai a Barbara d'Urso? Le ultime notizie sull'indiscrezione: la conduttrice delle Iene ha una preferenza...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Alessia Marcuzzi : bloccata l’ospitata a Domenica In? : Domenica In: bloccata ospitata di Alessia Marcuzzi? Il retroscena Ieri pomeriggio è andata in onda su Rai Uno una nuova puntata di Domenica In su Rai Uno. E Mara Venier ha avuto modo di intervistare diversi vip, tra i quali anche il popolare cantante di Cellino San Marco Al Bano e l’artista Renzo Arbore. Tuttavia, in base alle indiscrezioni raccolte dal giornalista Giuseppe Candela per il portale Dagospia, pare che ci sarebbe dovuta essere ...

Le Iene 2018 : il ritorno di Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa : Quanto a Le Iene 2018 , sono previsti servizi di cronaca e attualità, inchieste e interviste dissacranti, come sempre affidate agli inviati del programma, a cominciare da Giovanna "Nina" Palmieri , Pablo Trincia , Sabrina Nobile , Filippo Roma , ...

Le Iene 2018 ripartono con Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa : Tutto pronto per il ritorno in tv de “Le Iene”, il programma più irriverente, divertente, amato e seguito del piccolo schermo! Mancano pochi giorni alla prima puntata della nuova edizione 2018 2018 de Le Iene che anche quest’anno raddoppia. Due, infatti, gli appuntamenti settimanali in prima serata su Italia1: la domenica sera e il mercoledì sera. Le Iene 2018 conduttori: tornano Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa L’edizione ...

Il post commovente di Alessia Marcuzzi dedicato a Mia e alla sua passione : Alessia Marcuzzi racconta per la prima volta la grande passione della figlia Mia con un post commovente su Instagram. La piccola, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti, ha una grande passione per la musica. Da tempo studia pianoforte e ha ereditato dal nonno Roby, membro dei Pooh, un grande talento nel canto. Già in passato la showgirl aveva postato un video in cui mostrava la bravura della piccola, alle prese con ...

Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi insieme per le Iene fanno impazzire i fan : Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa prontissime per affrontare insieme una nuova ‘Le Iene’ Come ben sappiamo ormai da parecchi mesi, Ilary Blasi ha deciso di lasciare la conduzione de Le Iene per dedicarsi completamente al nuovo Grande Fratello Vip 3 che inizierà la sua avventura proprio stasera lunedì 24 settembre 2018. A sostituirla la bravissima Alessia Marcuzzi che sembra aver accettato con moltissimo entusiasmo il suo ritorno, ...

Alessia Marcuzzi shooting fotografico esagerato : Alessia Marcuzzi anche durante uno shooting fotografico non perde occasione per ballare e divertirsi. In attesa di tornare a condurre “Le Iene”, mostra uno stacco di coscia esagerato e un fascio di muscoli scolpiti. Per dar vita ai suoi progetti di lavoro, la Marcuzzi ha deciso di trasferirsi a Milano dove si sente perfettamente a casa. Incontri con le amiche in occasione della fashion week, shopping nel quadrilatero della moda e shooting ...

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa felici con la divisa de ‘le iene’ : “Non vediamo l’ora di ricominciare” : Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa sono pronte per Le Iene. “Non vediamo l’ora di ricominciare”, fa sapere Nadia sul suo L'articolo Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa felici con la divisa de ‘le iene’: “Non vediamo l’ora di ricominciare” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa insieme a Le Iene : l’anticipazione su Instagram : Nadia Toffa è pronta a tornare alla conduzione delle Iene e insieme a lei ci sarà Alessia Marcuzzi. Dopo la conferma dell’addio di Ilary Blasi, che ha scelto di lasciare la trasmissione dopo oltre dieci anni per dedicarsi esclusivamente al Grande Fratello Vip, Davide Parenti ha scelto di richiamare la Marcuzzi. La showgirl ha accettato con entusiasmo di entrare nuovamente nello studio che aveva lasciato diverso tempo fa, indossando ...

Alessia Marcuzzi a cena con Elisabetta Canalis dopo le sfilate milanesi : Una bella serata a cena nello stesso albergo le vip più scatenate, Alessia Marcuzzi e la Canalis, che tra scherzi, risate e chiacchiere, danno il via a una notte di puro divertimento. Con loro, dopo le sfilate, in hotel a Milano, ci sono anche Afef Jnifen, Federica Fontana, Bianca Balti e amiche. L’allegra compagnia a tavola parla di vibratori. Prima un abbraccio focoso tra la ex velina sarda e la showgirl romana che salta in braccio a Eli per ...

Alessia Marcuzzi si trasferisce a Milano per lavoro : Sarebbe tutto pronto il trasferimento a Milano di Alessia Marcuzzi. La Marcuzzi condurrà due programmi tv proprio dal capoluogo lombardo si prepara a fare i bagagli e a trasferirsi da Roma. Per ambientarsi, Alessia partecipa alle feste mondane e stende tutti con la sua bellezza. Pochi giorni fa il settimanale “Chi” annunciava il trasferimento. La Marcuzzi cerca casa a Milano in vista della stagione televisiva in partenza tra” L’isola dei ...