Alberto Sordi - il medico di fiducia rivela : 'Fino all'ultimo ha lottato per fare la seconda parte di Storia di un italiano' : 'Il desiderio finale di Alberto Sordi, che è stato purtroppo da tutti dimenticato, era realizzare la seconda parte della Storia di un Italiano. Alberto Sordi ha lavorato fino agli ultimi giorni. In ...

Eredità Alberto Sordi - pm chiede condanne per 9 persone : Roma, 3 ott., askanews, - La Procura di Roma, con il sostituto Eugenio Albamonte, ha chiesto la condanna di 9 persone in relazione al processo sull'Eredità di Alberto Sordi e della sorella del grande ...

Alberto Sordi - processo eredità : oggi la prima udienza/ Ultime notizie - guerra da 40 milioni di euro : Alberto Sordi, processo eredità: oggi la prima udienza. Ultime notizie, guerra da 40 milioni di euro: le parole del medico Rodolfo Porzio a Storie Italiane(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:37:00 GMT)

Ascolti TV 29 settembre/ Tu si que vales - De Filippi asfalta Ulisse di Alberto Angela : esordio col botto : La trasmissione prodotta da Maria De Filippi ha battuto Ulisse di Alberto Angela, tornato in onda dopo essere sempre stato trasmesso per anni su RaiTre, gli Ascolti TV.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Alberto Sordi - Luca Manfredi al lavoro sul film-tv per la Rai - con Edoardo Pesce : Dopo aver realizzato il film-tv dedicato al padre, Luca Manfredi torna sul piccolo schermo con un'altra biografia dedicata ad un altro pezzo da novanta della commedia italiana, ovvero Alberto Sordi. Lo racconta lui stesso in un'intervista ad Il Tempo: il regista, di cui l'anno scorso su Raiuno andò in onda In arte Nino, biografia dedicata al padre, sta lavorando a quella che sembra essere una vera e propria impresa.Raccontare la vita di ...

Scusi - lei è favorevole o contrario? - Rai3/ Alberto Sordi nel film : le curiosità (oggi - 29 agosto 2018) : Su Rai 3 va in onda il film Scusi, lei è favorevole o contrario? con protagonista uno splendido Alberto Sordi anche regista della controversa pellicola. (oggi, 29 agosto 2018)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:06:00 GMT)

IL MEDICO E LO STREGONE - RETE 4/ Curiosità sul film con Alberto Sordi e Marcello Mastroianni (oggi - 23 agosto) : Su RETE 4 va in onda il film Il MEDICO e lo STREGONE con nel cast Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni. La regia è del maestro Mario Monicelli. (oggi, 23 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Il Vigile/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Vittorio De Sica : curiosità sulla produzione (15 agosto 2018) : Il Vigile, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Sylva Koscina, alla regia Luigi Zampa. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 15:07:00 GMT)

AMORE MIO AIUTAMI - LA7/ Info streaming del film con Alberto Sordi (oggi - 13 agosto 2018) : AMORE mio AIUTAMI, il film in onda su La7 oggi, lunedì 13 agosto 2018. Nel cast: Alberto Sordi che ha diretto anche la regia, Monica Vitti e Laura Adani. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 19:28:00 GMT)

Edoardo Pesce sarà Alberto Sordi in ‘Storia di un commediante’ : La parabola artistica ed umana di Alberto Sordi sara' raccontata in un film per la TV che andra' in onda il prossimo anno. La pellicola ‘Storia di un commediante’ questo il titolo provvisorio, prodotta dalla Ocean Productions con il sostegno dell’Associazione Alberto Sordi, ripercorrera' la brillante storia personale e pubblica di uno dei più grandi attori italiani di sempre. Le riprese cominceranno nella prima meta' del 2019. Nato a Roma nel ...