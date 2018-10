Al via le riprese de “Il ristorante degli chef” | le anticipazioni

via alle riprese di Stranger Things 3 : le prime immagini di Millie Bobby Brown sul set : Un'ambientazione completamente diversa da quella a cui siamo abituati. 'Stranger Things' si sposta a Malinu, in California, per lo meno per la scena drammatica girata in questi giorni da Millie Bobby ...

Da accusato a J'accuse : al via le riprese del nuovo film di Polanski : La storia, aveva sostenuto, è 'assolutamente pertinente per il mondo di oggi - una , paranoia sulla sicurezza, corti militari segrete e servizi segreti fuori controllo, bugie sui governi e una stampa ...

Mentre ero via - le riprese della serie Tv con Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini : Si chiama “Mentre ero via”, la nuova serie tv coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno Vittoria Puccini torna da protagonista su Rai1 nella serie tv “Mentre ero via“. Sono attualmente in corso le riprese tra Verona e Roma, nella nuova fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Dopo il grandissimo successo di “Un’altra vita” e “Sorelle”, ...

Mentre ero via : al via le riprese della fiction Rai con Vittoria Puccini : Iniziano le riprese a Roma della nuova fiction Rai che vede protagonista Vittoria Puccini nei panni di una donna alla ricerca di sé stessa.

Al via le riprese di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tra Roma e Londra : primo ciak a settembre : Le riprese di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey partono ufficialmente il 24 settembre: a confermarlo è stato lo stesso attore Romano durante una diretta Instagram nella notte tra il 13 il 14 settembre, improvvisata per ringraziare il pubblico della grande partecipazione riservata alle proiezioni del film Netflix Sulla mia pelle nei cinema e nelle piazze italiane, che spesso lo vedono protagonista di incontri e dibattiti. Dopo ...

Web fiction contro il bullismo : al via le riprese a Toritto : Negli ultimi anni anche i telegiornali e i giornali di cronaca riportano quotidianamente casi diversi e terribili di bullismo che indignano e sconvolgono l'intera comunità. D'altronde il Rapporto ...

I Medici 3 - riprese al via : c’è anche Francesco Montanari : Il carismatico Francesco Montanari, attore romano 34enne noto anche per essere il marito della splendida Andrea Delogu, è stato scelto per entrare a far parte della terza stagione della serie tv internazionale I Medici, il cui secondo atto verrà trasmesso dalla Rai nell’autunno del 2018 dopo il confortante successo di pubblico e critica della prima stagione. L’attore entra così nel cast ‘a disposizione’ del regista ...

Al via le riprese di The 100 6 - le prime foto con Clarke - Echo e Murphy sul set : Le riprese di The 100 6 sono appena iniziate. Ad annunciarlo sono lo showrunner Jason Rothenberg e la protagonista Eliza Taylor, scrivendolo su Twitter. Per festeggiare il loro ritorno sul set di Vancouver, l'attrice Tasya Teles ha postato una serie di foto celebrative, tra cui ci sono scatti da dietro le quinte risalenti alla quinta stagione. Lizzie Morgan ha inoltre pubblicato delle stories su Instagram in cui rivela "il ritorno a scuola" ...

Temptation Island Vip - riprese al via : la Ventura incontra le coppie : Simona Ventura inizia le registrazioni di Temptation Island Vip Domenica 26 agosto sono iniziate ufficialmente le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip 2018. Ad annunciarlo è stata la produzione del reality pubblicando sui profili social ufficiali le prime foto e un breve video. Nella prima immagine si vede Simona Ventura di spalle in attesa dello sbarco delle sei coppie sull’isola delle tentazioni, nel secondo ...

Recitano gli ultimi : al via le riprese di Solo cose Belle : La casa famiglia è un mondo ai margini, popolato da quelli che la società definisce disagiati e per questo vengono esclusi, come un fastidio. Sono le persone disabili, gli ex carcerati, i migranti, ...

Temptation Island Vip / Riprese al via e cast in Sardegna : il saluto di Stefano Bettarini e Nicoletta : Temptation Island Vip, coppie e news. cast in partenza: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini nel cast. Le parole di Simona Ventura e i progetti della coppia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:35:00 GMT)

