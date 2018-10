Ads | a settembre è fallita la società che nel 2016 per Renzi era un modello L’ad | “Colpa

ilfattoquotidiano

: Il 12 settembre è crollata un'altra 'immagine positiva' del progetto renziano. L'azienda ADS, con partecipazioni di… - retelevante : Il 12 settembre è crollata un'altra 'immagine positiva' del progetto renziano. L'azienda ADS, con partecipazioni di… - VanessaVettese : RT @prodettorre: @matteorenzi @Palazzo_Chigi ADS + di 500 assunzioni grazie a @jobsact, ma dipendenti a settembre hanno dovuto azzerare fer… - pohcrl_ads : RT @WaitinForDemiIt: Demi è presente nella edizione di settembre di Rolling Stone Mexico! In questo articolo parlano della sua storia, de… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) “Sono in riunione, non posso rispondere alle sue domande“. Quando sarà possibile? “Mai”. Pietro Biscu ha poca voglia di parlare. L’amministratore delegato della Assembly Data System (Ads) di Pomezia è passato in appena 31 mesi dalle stelle alle stalle. 3 marzo: il premier Matteova in visita nella sua azienda (che si occupa di information technology e infrastrutture di rete) e ne fa un esempio del Paese che funziona, il tutto a favore delle telecamere di Porta a Porta. Con queste parole: “Nonostante il racconto in negativo fatto per vent’anni, l’Italia è questa cosa qua, realtà che scommettono sull’innovazione e gente che rischia”. E giù promesse di aiuti e complimenti assortiti, sottolineando le “500 assunzioni” fatte dalla Ads grazie al Jobs Act approvato un anno prima dal suo governo. 12...