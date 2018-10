Def - il governo trova Accordo sul deficit : 2 - 4% nel 2019 - poi diminuirà all’1 - 8% nel 2021 : Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte e dal vicepremier Luigi Di Maio, per l'anno 2019 il deficit/pil sarà al 2,4%, mentre diminuirà progressivamente nel corso dei due successivi anni. In questo modo, il divanzo scenderebbe al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021.Continua a leggere

Germania - più lavoratori qualificati e meno clandestini. L’Accordo sulla nuova legge sull’immigrazione premia la Csu : Era il più sorridente di tutti il ministro dell’Interno bavarese, Horst Seehofer (Csu), quando, insieme ai colleghi del Lavoro, Hubertus Heil (Spd), e dell’Economia, Peter Altmaier (Cdu), presentava in conferenza stampa L’accordo trovato in seno alla coalizione di governo tedesca sulla legge sull’immigrazione. A meno di due settimane dal voto in Baviera, la Csu ha vinto il suo braccio di ferro con la cancelliera Angela Merkel e con la Spd: ...

USMCA : PATTO USA - MESSICO - CANADA/ Addio al Nafta - Trump esulta : “Un Accordo meraviglioso” : Il CANADA ha accettato di aderire nell'ultimo giorno disponibile al nuovo trattato con MESSICO e Stati Uniti sulla libera circolazione delle merci nel Nord America(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 09:22:00 GMT)

Accordo in Germania sulla rottamazione dei diesel più inquinanti : Roma, 2 ott., askanews, - Il governo tedesco ha raggiunto un Accordo fra le forze della sua maggioranza sulla via da seguire per i milioni di tedeschi che detengono un vecchio diesel troppo inquinante,...

Perché Stati Uniti - Canada e Messico hanno rinnovato l'Accordo sul libero scambio : Mercati più aperti, valorizzazione dell'interscambio regionale e salari minimi garantiti per alcune categorie di lavoratori

Incendio tangenziale Bologna - riapre il rAccordo sull’A14 : lavori completati in 53 giorni (in anticipo sulle previsioni) : A meno di due mesi dall’esplosione del 6 agosto scorso, è stato completamente riaperto il raccordo autostradale della A14 di Bologna. In estate, l’Incendio e poi lo scoppio di un’autocisterna avevano causato il crollo dei due cavalcavia che correvano sopra il quartiere di Borgo Panigale. A 53 giorni da quella tragedia – che ha fatto due morti e 145 feriti – e in anticipo sulle previsioni (la riapertura era fissata per metà ...

Incidente sul rAccordo : tre feriti : TERNI Incidente stradale lungo il raccordo Terni-Orte. Tre auto coinvolte e tre feriti trasportati d'urgenza all'Ospedale. Ancora da capire la dinamica del sinistro. Sul posto oltre ai vigili del ...

Stati Uniti-Canada - Raggiunto l'Accordo sul nuovo Nafta : Vorremmo ringraziare il segretario dell'economia messicana Ildefonso Guajardo per la sua stretta collaborazione negli ultimi 13 mesi'. L'intesa cancella mesi di tensioni politiche tra le due nazioni ...

Nafta : raggiunto Accordo base Usa-Canada sul libero scambio : L'economia americana e quella canadese sono legate indissolubilmente . Per 36 Stati Usa, il principale sbocco all'esportazione è il Canada, non l'Unione europea né la Cina. Per questo il negoziato ...

Referendum Macedonia 2018 : verso il fallimento l'Accordo sul cambio del nome del paese : I socialisti, guidati da Zoran Zaev, sono riusciti a ritornare al governo grazie all'appoggio dei partiti della minoranza albanese, la cui influenza politica è elevata. Con l'instaurazione del nuovo ...