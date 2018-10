A Napoli due ricoveri per colera | situazione sotto controllo

Napoli - due casi di colera importato : 16.28 A Napoli sono stati registrati due casi di colera,in una donna e nel figlio di due anni,immigrati e residenti a Sant' Arpino.Erano di ritorno dal Bangladesh. Lo rende noto l'ospedale Cotugno dove sono ricoverati."La situazione è del tutto sotto controllo",assicura la nota del polo ospedaliero."I contatti familiari sono stati individuati e i degenti sono sotto stretto controllo sanitario", sottolineano i sanitari. Dal 2008 sono i primi ...

Due casi di colera a Napoli : in ospedale mamma e figlio rientrati da poco dal Bangladesh : Sono stati registrati a Napoli due casi di colera, in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant'Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh. Le condizioni della donna non sono preoccupanti, più serie quelle del bambino. Il piccolo, trasferito al Cotugno dall'ospedale pediatrico Santobono, è stato ricoverato fino alla mattinata del 3 ottobre in rianimazione. "I contatti familiari sono stati individuati e sono ora ...

Due casi colera a Napoli : contagiate due persone di ritorno dal Bangladesh : Sono stati registrati a Napoli due casi di colera, in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant’Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh: lo rende noto l’ospedale Cotugno, dove sono ricoverati. “I contatti familiari sono stati individuati e sono ora sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo”, assicura il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, ...

Due casi colera a Napoli : due persone di ritorno dal Bangladesh : Sono stati registrati a Napoli due casi di colera, in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant’Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh: lo rende noto l’ospedale Cotugno, dove sono ricoverati. “I contatti familiari sono stati individuati e sono ora sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo”, assicura il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, ...

Napoli choc - torna l'incubo colera : mamma e figlio di due anni ricoverati al Cotugno : Oggi, presso l?ospedale Cotugno, sono stati registrati due casi di colera: lo comunica una nota degli Ospedali dei Colli. Il vibrione è stato isolato nelle feci di un piccolo paziente di...

Napoli - paura colera : due casi in ospedale : Il vibrione è stato isolato nelle feci di bimbo 2 anni, trasferito dal Santobono, e sulla mamma, rientrati da un viaggio in Bangladesh

Napoli-Liverpool con duemila inglesi : rischio scontri - centro storico blindato : Duecento ultras in arrivo in aereo stamattina, ma un migliaio sono in città già da ieri. In totale dovrebbero arrivarne poco più di duemila. E a Napoli, in attesa della partita con il Liverpool, è già ...

Napoli : litigio per viabilità - insegue e fa cadere due giovani in scooter : Sarebbero stati travolti deliberatamente, investiti dall'uomo che poco prima aveva loro tagliato la strada. Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio ...

Settebello Juve : 3-1 al Napoli - due assist di Ronaldo : La Juventus batte anche il Napoli, l'unica possibile antagonista per lo scudetto. Segna Mertens, poi si scatenano i bianconeri: due gol di Mandzukic e gol di Bonucci. Due assist per Cristiano Ronaldo. Espulso Mario Rui.

Juventus-Napoli 0-0 La Diretta allo Stadium c'è il duello scudetto : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso...

Juventus-Napoli alle ore 18 La Diretta allo Stadium c'è il duello scudetto : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso...

Probabili formazioni / Juventus Napoli : Pjanic vs Hamsik - che duello! Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Napoli: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il big-match di Serie A allo Stadium (7^ giornata)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:41:00 GMT)

Zubin Mehta a Napoli per dirigere Stefano Bollani : due mondi che si incontrano : Stefano Bollani e Zubin Mehta in concerto al Massimo napoletano. Il funambolico e celebre pianista Stefano Bollani diretto dal più acclamato direttore d'orchestra dei nostri tempi si esibirà sabato 29 e domenica 30 Settembre per chiudere in bellezza il programma del settembre del Teatro San Carlo di Napoli.Continua a leggere

Terremoto - paura a Napoli per due scosse di terremoto nei vulcani : epicentro nel cratere del Vesuvio e alla Solfatara di Pozzuoli [MAPPE e DATI INGV] : 1/8 ...