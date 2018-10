780 euro e zero cash - i paletti del reddito di cittadinanza : Non potrà essere speso in contanti, avrà un importo di 780 euro e sarà destinato a circa 6,5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Il famigerato reddito di cittadinanza non è solo ...

780 euro al mese anche per i rom? Salvini chiarisce : 'Solo se vogliono lavorare' : I 780 euro al mese del reddito di cittadinanza potranno essere percepiti anche dai rom, purché si tratti di cittadini italiani e di “persone per bene” disposte a cercare lavoro rispettando le regole: parola di Salvini. Secondo il vicepremier leghista, i 780 euro mensili che lo Stato dovrebbe erogare dai primi mesi del 2019 a beneficio di disoccupati e soggetti in difficoltà economiche non verranno distribuiti con criteri discriminatori di alcun ...

Pensioni - Di Maio : ‘Ufficiale - minime a 780 euro’ - Quota100 e Opzione donna in manovra : Nessun passo indietro dal Governo Conte, almeno per il momento, sull’aumento delle Pensioni minime in legge di Bilancio 2019. Parte delle risorse necessarie dovrebbero essere recuperate dal tagli agli assegni d’oro previsto da un Ddl M5S-Lega il cui esame è gia' iniziato in commissione Lavoro alla Camera. [VIDEO] A ribadire la linea dell’Esecutivo in materia previdenziale sono in questi giorni i leader della Lega, Matteo Salvini e del Movimento ...

Flat tax - risparmi per partite Iva tra 5 e 18mila euro | Reddito cittadinanza : 780 euro a 2 - 5 mln di italiani : Per Reddito e pensione di cittadinanza stanziati 10 miliardi, peserà anche il possesso della casa. Con l'introduzione della Flat tax, si punta ad ampliare la platea di destinatari del regime forfettario dei minimi. Opposizioni all'attacco della manovra, per il leader FI "impoverisce tutti"

Reddito di cittadinanza - sussidio mensile di 780 euro : si parte con i pensionati : Operazione in due mosse: prima i pensionati, poi i disoccupati o comunque tutti coloro che si trovano in stato di povertà. Sul Reddito di cittadinanza , caposaldo dei 5 Stelle, il governo investirà 10 ...

Flat tax - risparmi per partite Iva tra 5 e 18mila euro | Reddito di cittadinanza : 780 euro a 2 - 5 mln di italiani : Per Reddito e pensione di cittadinanza vengono stanziati 10 miliardi di euro, ma peserà anche il possesso della casa. Con l'introduzione della Flat tax, si punta ad ampliare la platea di destinatari del regime forfettario dei minimi

Reddito di cittadinanza - sussidio mensile di 780 euro : si parte con i pensionati : Operazione in due mosse: prima i pensionati, poi i disoccupati o comunque tutti coloro che si trovano in stato di povertà. Sul Reddito di cittadinanza, caposaldo dei 5 Stelle, il governo investirà 10 ...

Di Maio annuncia aumento fino a 780 euro per le pensioni da gennaio : Se la quota 100 e lo smontaggio della riforma Fornero sono argomenti che sembrano di matrice leghista, con provvedimenti di cui il Vice Premier Salvini è fermo sostenitore, reddito e pensione di cittadinanza sono misure da collegare senza dubbio al Movimento 5 Stelle ed all’altro Vice Premier Di Maio. La manovra finanziaria probabilmente conterra' tutti questi provvedimenti perché il governo, anche se nessuno lo dice, si regge su aperture ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ La Lega appoggia aumento delle minime 780 euro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La Lega appoggia aumento delle minime 780 euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:04:00 GMT)

La trattativa sulla manovra - l’accordo arriverà sul deficit a 1 - 8-1 - 9%. Di Maio : da gennaio pensioni minime a 780 euro : Il compromesso tra le richieste fatte da Cinque Stelle e Lega e la linea del ministro dell’Economia, Giovanni Tria

Di Maio : «Pensioni minime a 780 euro da gennaio» Deficit : 2% non è tabu : «Dal primo gennaio i pensionati minimi non dovranno avere meno di 780 euro al mese». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital. «Questo governo si...

Di Maio : «Da gennaio pensioni minime a 780 euro» : «Dal primo gennaio i pensionati minimi non dovranno avere meno di 780 euro al mese». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital. «Questo governo si...

Di Maio annuncia la pensione di cittadinanza da 780 euro e attacca Fornero : “Ancora parla?” : "Il superamento della legge Fornero è certo, come è certa l'introduzione della pensione di cittadinanza che aumenta la pensione minima a 780 euro. La Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la 'manovra del Popolo'. Lei che ha sulla coscienza milioni di italiani e che con la sua riforma lacrime e sangue ha creato i poveri di oggi", ha dichiarato il vicepremier ...

Pensioni - Di Maio : "La minima a 780 euro è certa". Scontro con la Fornero : L'ex ministro del Lavoro: "Se si abbassa l'età, anche le Pensioni saranno più basse" Manovra, ipotesi reddito di cittadinanza legato all'Isee. "E' in linea col contratto"