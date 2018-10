4 Ottobre 2018 | San Francesco d’Assisi | le più belle IMMAGINI | FRASI e VIDEO per gli

Este : UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO Nuovo anno accedemico al via il 29 Ottobre 2018 : Vittorio Pontello La scienza come visione del mondo, prof. Giovanni Ponchio Diritto di famiglia, vari avvocati II bimestre Seminari: spagnolo, inglese, archeologia, teatro, guida all'ascolto dell'...

IL SEGRETO - cosa succede giovedì 4 Ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di giovedì 4 ottobre 2018: Graciano Larraz e i suoi uomini hanno condannato a morte Donna Francisca. Raimundo, Saul e Pudencio desiderano aiutare Francisca a fuggire da Puente Viejo ma la Montenegro, temendo che possano condannare a morte anche loro, li prega di non fare passi azzardati. Consuelo ipotizza una soluzione e sia Prudencio che Julieta ritengono che l’idea sia ottima… Da non perdere: diventa fan ...

La Mela di AISM il 4 - 6 e 7 Ottobre 2018 : La cura definitiva, quella che farà scomparire completamente la sclerosi multipla, non c’è, arriverà solo quando si saranno capiti tutti i fattori che la scatenano. Per questo è importante sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, INSIEME. Da giovedì 4 – giornata del Dono Day – a domenica 7 ottobre ritorna in 5 mila piazze italiane, in circa 100 piazze tra Roma e provincia, “la Mela di AISM”. 13 mila volontari di AISM ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 4 Ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 4 ottobre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) assume un ruolo strategico nelle Imprese Viscardi, ma intanto Vera (Giulia Schiavo) continua ad essere tormentata dai suoi sempre più inquietanti fantasmi interiori. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è molto vicino alla verità sulla morte di Veronica (Caterina Vertova)… Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) si ...

OPA Mittel - adesioni al 3 Ottobre 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto, OPA , promossa da Progetto Co-Val sulle azioni Mittel , risulta che oggi, 3 ottobre, sono state presentate 23.476 richieste di adesioni. Dall'inizio dell'...

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 Ottobre 2018 : Mentre Roberto assume il suo importante ruolo nella gestione delle imprese di Vera, Alberto Palladini è vicino a scoprire la verità sull'omicidio di Veronica

La tempesta perfetta - Iris/ Streaming video del film con George Clooney (oggi - 3 Ottobre 2018) : La tempesta perfetta, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 3 ottobre 2018. Nel cast: George Clooney, Mark Wahlberg e John C. Reilly, alla regia Wolfgang Petersen. Il dettaglio della trama(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:22:00 GMT)

LUCY - CANALE 20/ Streaming video del film di Luc Besson (oggi - 3 Ottobre 2018) : LUCY, il film di fantascienza in onda su CANALE 20 oggi, mercoledì 3 ottobre 2018. Nel cast: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, alla regia Luc Besson. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:21:00 GMT)

SULLY - CANALE 5/ Streaming video del film con Tom Hanks (oggi - 3 Ottobre 2018) : SULLY, il film drammatico in onda su CANALE 5 oggi, mercoledì 3 ottobre 2018. Nel cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart e Laura Linney, alla regia Clint Eastwood. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Ambiente - World energy week : a Milano dall'8 all'11 Ottobre 2018 : Milano , askanews, - Parte dal riconoscimento della tripla AAA per sicurezza, equità e sostenibilità energetica assegnato all'Italia dal Consiglio Mondiale dell'Energia, World energy Council, nell'...

Allerta Meteo Rossa Sardegna Orientale 4 Ottobre 2018 : La protezione civile, base dei fenomeni previsti e in atto, ha emesso una Allerta Meteo Rossa, per rischio Idrogeologico, sulla parte Orientale dell’Isola. Avviso Condizioni Meteorologiche Avverse Nella giornata di domani (4/10/2018) precipitazioni diffuse a carattere temporalesco interesseranno la Sardegna Orientale e meridionale.Il fenomeno risultera’ particolarmente intenso sulla parte sud-Orientale dell’isola con ...

App - Giochi ed Icon Pack Scontati e Gratis per Android 3-4 Ottobre 2018 : Oltre 60 Applicazioni e Giochi Gratis e scontate 3-4 ottobre 2018. Ecco l’elenco di Giochi e App Gratis o scontate per Android Applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 3-4 ottobre 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 60 app scontate tantissime applicazioni Gratis per Android per un […]

1-7 Ottobre 2018 : è la Settimana dell’Allattamento Materno : Dal 1 al 7 ottobre 2018 in Italia si celebra la SAM (Settimana dell’Allattamento Materno), il cui coordinamento degli eventi, nel nostro Paese, è affidato al MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano) che si dedica a proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento. Nel resto del mondo, dal 1 al 7 agosto scorso, si è tenuta la World Breakfeeding Week, organizzata dalla WABA, rete internazionale di organizzazioni e individui convinti che ...