28 giorni dopo | Rai 4 Curiosità sul film con Cillian Murphy oggi | 3 ottobre 2018

28 giorni DOPO/ Su Rai 4 il film con Cillian Murphy (oggi - 3 ottobre 2018) : 28 GIORNI DOPO, il film horror in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 3 ottobre 2018. Nel cast: Cillian Murphy, Megan Burns e Naomie Harris, alla regia Danny Boyle. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:18:00 GMT)

Previsioni Meteo Piemonte - dopo il primo freddo torna il caldo : temperature massime oltre +25°C nei prossimi giorni : torna il sole in Piemonte, e con esso si innalzano le temperature, crollate in seguito al passaggio della prima perturbazione autunnale, che ha portato qualche centimetro di neve oltre i 2.000 metri e spruzzate a quote inferiori. Le massime sono di nuovo tornate a 22-23 °C e risaliranno di qualche altro grado domani, arrivando fino a 26 °C nel Torinese. Minime in rialzo in montagna mentre in pianura il recupero sarà più limitato. La scorsa notte ...

Massacrato di botte per il Rolex - imprenditore muore dopo 11 giorni di agonia : È morto dopo 11 giorni di ricovero Loreno Martini , un imprenditore delle calzature di Cigoli, che era stato Massacrato di botte per il Rolex che aveva al polso. Martini, aggredito mentre tornava ...

Gli spaccano il cranio per rubargli il Rolex - imprenditore 77enne muore dopo 11 giorni di agonia : Loreno Martini, di San Miniato, nel Pisano, il 19 settembre scorso è stato trovato agonizzante dalla moglie Castiglioncello con la quale stava raccogliendo capperi. dopo 11 giorni è morto in ospedale a Livorno. Sul caso indagano i carabinieri.Continua a leggere

Riaperto il viadotto di Bologna 53 giorni dopo la grande esplosione : "Abbiamo lavorato giorno e notte" per la riapertura del viadotto sulla A14, all'altezza di Borgo Panigale a Bologna. Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni ...

Il creative director di Days Gone : gli zombie saranno più simili a quelli di 28 giorni dopo che a quelli di The Walking Dead : Il creative director di Days Gone, John Garvin, sta finalmente condividendo alcuni dettagli su ciò che i fan dovranno aspettarsi dai nemici, "freak", che saranno presenti nel gioco.Come riporta Gamerant, Garvin ha parlato del comportamento dei nemici, confrontandoli con quello che i fan hanno visto in franchise come 28 Giorni Dopo e The Walking Dead."Gli zombie saranno più simili a quelli di 28 Giorni Dopo, che a quelli visti in The Walking ...

Rogo Bologna - raccordo autostradale A1-A14 riapre il 1 ottobre dopo 53 giorni di chiusura : Lunedì 1 ottobre riapre il raccordo autostradale A1-A14 di Bologna. E' rimasto chiuso per 53 giorno, dal 6 agosto scorso, a seguito del Rogo che si era sviluppato dopo il gravissimo incidente e che, ...

Operata a 104 anni - in piedi dopo due giorni : 'Il mio segreto è bere birra' : Se qualcuno fino ad ora pensava che l'eta' potesse condizionare la vita di una persona, ascoltando questa storia [VIDEO] probabilmente si dovra' ricredere, perché una donna di ben 104 anni, che è stata sottoposta nei giorni scorsi ad un'operazione chirurgica, si è rimessa in piedi dopo qualche giorno di degenza, facendo invidia a molti giovani che spesso hanno bisogno di più riposo. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, ...

Travolse donna - morta tre giorni fa : pirata arrestato dopo un mese : Lo hanno catturato all'alba. Raffaele Costagliola si era rifugiato in casa di parenti, al Rione Luzzatti. Da un mese era irreperibile: dopo aver falciato a folle velocità con la sua auto, la sera del ...

Roma : Condannato per rapine - 20enne arrestato dopo latitanza 20 giorni : Roma – Condannato a piu’ di 4 anni di reclusione per una serie di rapine commesse quando era minorenne, e’ stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una latitanza durata 20 giorni. Il giovane, oggi ventenne, era soggetto all’affidamento in prova ma le ripetute violazioni agli obblighi imposti hanno portato il magistrato di Sorveglianza del Tribunale per i minorenni a sospendere il beneficio. La magistratura, per ...

Genova - i 3 motivi per cui il decreto non c’è ancora 40 giorni dopo il crollo del ponte Morandi : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Velista indiano salvato dopo 4 giorni alla deriva : ferito ma cosciente - : Abhilash Tomy è stato recuperato da una nave francese, a 2 mila miglia marine dalle coste australiane. Stava partecipando alla Golden Globe Race, la gara di navigazione attorno al mondo in solitaria, quando è stato sorpreso da una tempesta e la sua barca danneggiata

La sua zattera va alla deriva : 19enne sopravvive dopo 49 giorni nell'Oceano : Salvo dopo 49 giorni alla deriva in mare, ripescato da una nave panamense di passaggio. È successo a un 18enne indonesiano dell'isola di Sulawesi, che a metà luglio si trovava su una specie di capanna galleggiante per pescatori le cui corde erano state spezzate dai forti venti. Lo riporta il Jakarta Post.Il giovane, Aldi Novel Adilang, aveva con sé provviste sufficienti solo per alcuni giorni, ma è sopravvissuto ...