16ENNE MUORE PER OVERDOSE DI EROINA A UDINE Ritrovata dalla Polfer nei bagni della

Tragedia a Nicotera - 16ENNE MUORE in casa : sarebbe stato stroncato da una congestione : Una vera e propria Tragedia si è consumata nella serata di ieri, 9 settembre, a Nicotera in provincia di Vibo Valentia, dove un ragazzo di 16 anni è morto all'interno della propria abitazione per cause ancora da chiarire. Stando alle prime indiscrezioni diffuse dalla stampa locale, il decesso potrebbe essere avvenuto in to ad una congestione causata da una bevanda ghiacciata che il giovane avrebbe ingerito pochi istanti prima di sentirsi ...