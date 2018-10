13 strategie avere una pancia piatta

vanityfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Bruciate con allenamenti cardio ad alta intensitàLavorate con i pesiFate una passeggiata giornalieraPrivilegiate le proteineScegliete i grassi giustiDite addio allo stressFate del dormire una priorità......ma cercate di non andare a dormire troppo tardi durante il fine settimanaBevete dell'aceto di sidro di meleAssumete molte fibreDiminuite l'alcoolCucinate i vostri pastiProvate il digiuno intermittenteIl grasso viscerale, più comunemente detto della, è il più odiato e temuto: non solo perché sabota ogni tentativo di indossare un vestito un po’ più aderente, ma anche perché quando il grasso bianco si espande nell’addome, immerso in profondità, può intaccare anche gli altri organi vitali, causando dei seri problemi di salute. Questo grasso è metabolicamente attivo e produce ormoni dello stress, come il cortisolo, e sostanze infiammatorie chiamate citochine, che ...