Xbox porta alla Milan Games Week Forza Horizon 4 e Ori and the Will of the Wisps!

"PS5 e la prossima Xbox ? La prima ondata di esclusive e il tempismo del lancio saranno più importanti che mai" : Con quasi 5 anni di vita sul groppone e nonostante diversi titoli ancora molto interessanti in arrivo non si può non iniziare a guardare almeno in parte al futuro del mondo console e in particolare (tenendo anche conto del ciclo vitale "sfasato" di Switch) a PS5 e alla prossima Xbox. Discutendo con Gaming Bolt il team italiano di Milestone ha parlato delle proprie aspettative per la prossima generazione di console Sony e Microsoft. I temi ...

Koei-Tecmo tiene a precisare che non ci sono piani per portare Nioh su Xbox One : Nioh è un di quei titoli third party AAA che al momento del lancio hanno goduto dell'esclusività PS4, titoli simili sono Nier: Automata and Persona 5.Come riporta Gamingbolt, molti utenti che utilizzano Xbox One erano molto speranzosi circa l'arrivo dell'action sulla piattaforma Microsoft, esattamente come avvenuto per Nier: Automata qualche anno fa. Qualche giorno fa il sito di informazione ha riportato di come ci potesse essere la possibilità ...