WTA China Open – Naomi Osaka incontenibile | la tennista nipponica lascia a Collins appena

WTA China Open – Kerber soffre al primo set - poi stende Suarez Navarro : Angelique Kerber supera Carla Suarez Navarro al secondo turno del China Open: la tennista tedesca si impone in due set Angelique Kerber soffre, lotta e vince nel secondo turno del China Open. La tennista tedesca, numero 3 del ranking femminile e del seeding del torneo asiatico, si è imposta in 1 ora e 24 minuti su Carla Suarez Navarro. primo set molto combattuto fra le due, deciso al tie-break in favore della campionessa in carica di ...

WTA China Open : Stephens e Cibulkova “passeggiano” sulle avversarie : WTA China Open, Stephens e Cibulkova si affronteranno al terzo turno dopo aver superato rispettivamente Zhang e Gavrilova WTA China Open, Stephens e Cibulkova approdano a braccetto al terzo turno, dove si affronteranno in un incontro molto atteso che si prospetta essere bellissimo. L’americana Stephens oggi ha domato in due set la Zhang, in maniera molto agevole. Un 6-1 6-3 che non lascia spazio a repliche e proietta Sloane al terzo ...

WTA China Open – Osaka liquida Diyas in poco più di un’ora : esordio da applausi per la tennista nipponica : Vittoria in scioltezza per Naomi Osaka all’esordio nel China Open: la tennista nipponica supera Zarina Diyas in poco più di un’ora Basta 1 ora e 9 minuti a Naomi Osaka per ottenere una vittoria convincente nell’esordio del China Open. La tennista nipponica, fresca vincitrice a sorpresa degli US Open, ha liquidato con semplicità la kazaka Zarina Diyas, imponendosi in due set con il punteggio di 4-6 / 3-6. Al secondo turno del torneo cinese, ...

WTA China Open – Wozniacki sul velluto all’esordio : la n°2 al mondo spazza via Bencic : Caroline Wozniacki supera senza grosse difficoltà Belinda Bencic nell’esordio del China Open: la tennista danese si impone in due set Esordio sul velluto per Caroline Wozniacki nel China Open. Sul cemento asiatico la tennista numero 2 del ranking mondiale femminile supera senza intoppi Belinda Bencic. Dopo una stagione fra luci e ombre, che ha avuto il suo picco massimo nel successo di inizio anno agli Australian Open, la tennista danese ...

WTA China Open – Sloane Stephens soffre all’esordio : l’americana piega Pavlyuchenkova al terzo set : Sloane Stephens soffre all’esordio nel China Open WTA: la tennista americana supera Pavlyuchenkova in rimonta al terzo set Esordio più complicato del previsto quello di Sloane Stephens nel China Open WTA. La tennista americana, attualmente numero 9 del ranking mondiale maschile, ha vinto in maniera sofferta contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova (numero 39 WTA). Stephens ha perso il primo set al tie-break per 8-10, vincendo poi i due ...

WTA China Open - la Halep si ritira dopo un set contro Jabeur : i dettagli : WTA China Open, la romena Halep costretta al ritiro contro la Jabeur dopo un solo set di gioco perso per 6-1 WTA China Open, la Halep è durata solo un set, perso peraltro per 6-1 contro la Jabeur. Ancora problemi di carattere fisico per la tennista numero 1 al mondo, costretta al ritiro dopo pochi minuti di gioco del torneo cinese. dopo un medical time out sul 4-1 per la sua avversaria, la Halep ha portato a termine il set, per poi ...

WTA China Open - Keys e Garcia passano al secondo turno : WTA China Open, Keys e Garcia al secondo turno del torneo dopo aver superato rispettivamente Pera e Wang WTA China Open, Keys e Garcia a braccetto al secondo turno del torneo cinese. La tennista americana ha avuto un compito abbastanza semplice contro la connazionale Pera, vincendo 6-3 6-4 stamane e proiettandosi ai sedicesimi di finale dove affronterà la vincente di Sevastova-Cornet. La Garcia dal canto suo ha dovuto soffrire, superando ...

WTA China Open – Kerber parte con il piede giusto - sconfitta 2-0 la Mladenovic all’esordio : Ottimo avvio per la tedesca che, nei trentaduesimi di finale del China Open, stende senza patemi la Mladenovic con il punteggio di 2-0 Nessun problema per Angelique Kerber all’esordio del China Open, la tedesca impiega un’ora e dodici minuti per prendersi la vittoria contro la francese Mladenovic. Partita a senso unico già dalle prime battute di gioco, con la numero 3 del mondo che prende subito in mano le redini ...

WTA China Open – Esordio ok per Ostapenko : sconfitta Rybarikova in due set : Esordio alquanto complicato per Jelena Ostapenko nel China Open WTA: la tennista lettone supera Rybarikova in due set Esordio difficile per Jelena Ostapenko nel China Open WTA. Magdalena Rybarikova si confera un’avversaria tosta, particolarmente da pescare al primo turno. Ostapenko però riesce a superare indenne il primo ostacolo sul suo cammino nel torneo cinese, imponendosi dopo 1 ora e 32 minuti sull’avversaria. Ostapenko, attulamente ...