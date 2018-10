WhistleblowingPA | denunce anonime contro la Pubblica Amministrazione corrotta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Ricordate la Gola Profonda, dello scandalo Watergate? Erano gli anni ’70 e un funzionario pubblico decise di raccontare ai giornalisti i retroscena delle intercettazioni illegali ai danni dei democratici statunitensi ordinate dal presidente Nixon, che fu costretto a dimettersi. Gola Profonda è sicuramente il whistleblower più famoso della storia recente. Lui era costretto ad incontrare i cronisti di nascosto, per non farsi scoprire. Oggi avrebbe avuto meno problemi e il suo anonimato sarebbe garantito da, strumento digitale progettato per combattere la corruzione nella. Un progetto che nasce come diretta conseguenza della legge approvata l’anno scorso, che tra le altre cose obbliga le circa 22.000 pubbliche amministrazioni a dotarsi di una piattaforma specifica per accogliere le. La piattaforma è stata sviluppata dal Centro ...