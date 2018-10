WhatsApp Beta aggiunge la nuova funzione “Swipe to Reply” | i dettagli per Android

WhatsApp Beta per Android permette di rispondere ai messaggi con uno swipe : La nuova beta di WhatsApp per Android introduce la possibilità di rispondere ai messaggi con uno swipe, una funzione da tempo presente su iOS. L'articolo WhatsApp beta per Android permette di rispondere ai messaggi con uno swipe proviene da TuttoAndroid.

Risposte mirate nei gruppi WhatsApp più rapide grazie alla beta del 2 ottobre : Se ne parla già da un po', ma a partire da oggi 2 ottobre possiamo considerare praticamente ufficiale l'arrivo ormai prossimo di una nuova funzione su WhatsApp. Dopo aver esaminato la questione riguardante il recupero delle credenziali Facebook anche attraverso la popolarissima app di messaggistica, infatti, in queste ore si parla molto della nuova beta che è stata rilasciata per coloro che sono iscritti al programma, visto che a conti fatti ci ...

Novità per le notifiche di WhatsApp : l’ultima beta dialoga con Android Pie 9.0 : Nell'ultima beta di WhatsApp per Android è stata introdotta un'importante Novità per quanto riguarda il sistema delle notifiche, a bordo degli smartphone equipaggiati con Android 9.0 Pie. La caratteristica è stata sviluppata proprio nella più recente major-release dell'OS mobile di Google, ed implica una modalità inedita di visualizzazione delle immagini e degli sticker all'interno del menu a tendina del sistema di notifiche. Volendo fare un ...

WhatsApp Beta introduce il nuovo sistema di visualizzazione delle immagini nelle notifiche di Android 9 Pie : WhatsApp si appresta ad introdurre una nuova modifica al sistema di notifiche di questo popolare servizio di messaggistica istantanea L'articolo WhatsApp beta introduce il nuovo sistema di visualizzazione delle immagini nelle notifiche di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp (beta) si prepara al tema scuro e allo swipe-to-reply : A distanza di anni dall’introduzione del Material Design all’interno di WhatsApp, gli sviluppatori dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo si sono concentrati prevalentemente sulle funzionalità dell’applicazione, tralasciando momentaneamente da parte le novità estetiche. tema scuro Sembra però che qualcosa si stia finalmente muovendo per ridurre il gap tra Telegram, da molti ritenuta migliore ...

Segnalati problemi con le note vocali di WhatsApp Beta : sviluppatori al lavoro : Stiamo vivendo uno scorcio iniziale del mese di settembre particolarmente vivo e ricco si punti interessanti per quanto concerne WhatsApp, considerando il fatto che gli sviluppatori sono al lavoro sia sulla versione pubblica della nota app di messaggistica sia sulla beta che a breve termine dovrà assicurare ulteriori migliorie per il servizio offerto. Se nel primo caso ci siamo soffermati su un aggiornamento reso disponibile anche per il ...

WhatsApp Beta si aggiorna su Android e cambia il pulsante “segnala” : L'app di WhatsApp beta è stata aggiornata ad una nuova versione, introducendo un nuovo layout per il pulsante segnala. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna su Android e cambia il pulsante “segnala” proviene da TuttoAndroid.