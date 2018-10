Volley | Mondiali Femminili | 3a giornata | il quadro completo dei risultati

Mondiali Volley femminile 2018 - terzo successo per le azzurre : cubane battute 3 a 0. Ora tocca a Turchia e Cina : Dopo la sconfitta del sestetto maschile ai Mondiali di pallavolo 2018, c’è ancora una speranza per il Volley italiano. Sono le azzurre della nazionale, impegnate a Sapporo in Giappone per la conquista del titolo di campionesse del mondo. La squadra, capitanata da Cristina Chirichella, è arrivata alla sua terza vittoria consecutiva, battendo le avversarie cubane con un netto 3-0 (25-11, 25-18, 25-20). Nei giorni scorsi aveva vinto per 3-0 ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia - ora si fa sul serio! Le azzurre sfidano la banda Guidetti per una vittoria fondamentale : L’Italia è arrivata al primo crocevia dei Mondiali 2018 di Volley femminile, la sfida contro la Turchia (domani mercoledì 3 ottobre, ore 06.40) rappresenta un momento cruciale per il prosieguo della nostra rassegna iridata: sconfiggere le anatoliche nello scontro diretto ci permetterebbe di lanciarci verso le sfide contro Cina, Russia e USA con ancora più chance di accedere alla terza fase mentre un passo falso ci metterebbe già con le ...

Mondiali Volley 2018 – Brave ma anche belle : l’Italia femminile incanta il pubblico con la bellezza di Beatrice Parrocchiale [GALLERY] : Beatrice Parrocchiale: la 22enne di Milano, libero della Nazionale italiana, che incanta ai Mondiali di pallavolo 2018 Terminati i Mondiali maschili di pallavolo 2018, adesso è arrivato il turno della Nazionale femminile: le azzurre stanno conquistando successi su successi nella prima fase della rassegna iridata che si sta svolgendo in Giappone. Forti, atletiche, ma anche belle, le ragazze di Mazzanti stanno facendo breccia nel cuore di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (3 ottobre). Programma - orari e tv : domani mercoledì 3 ottobre si disputeranno ben 12 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Tutte le Nazionali scenderanno in campo per disputare il quarto incontro della prima fase, si preannuncia grande spettacolo. Torna in campo anche l’Italia per la difficile partita contro la Turchia di Giovanni Guidetti, tutte le altre big sono chiamate a incontri sulla carta molto agevoli: l’Olanda ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Russia - Cina e Turchia a valanga. Gli USA sudano con la Corea - Italia ok : Quinta giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone, siamo sempre più nel vivo della prima fase che promuoverà le prime quattro classificate dei quattro gironi. Oggi erano in programma sei partite, in campo le Pool B e C. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Italia vs CUBA 3-0 (25-11; 25-18; 25-20), Pool B a Sapporo Clicca qui per la cronaca. Russia vs AZERBAIJAN 3-0 (25-21; ...

Volley - nel weekend la Supercoppa Italiana. Un calendario assurdo che mette a repentaglio la salute dei giocatori dopo i Mondiali : L’eterno problema della pallavolo non sembra trovare mai soluzione, si parla sempre dei calendari compressi, delle troppe partite giocate in stagione, degli impegni continui ma poi la situazione non viene mai risolta e si prosegue sulla stessa strada, anzi paradossalmente sembra che gli incontri aumentino sempre di più. La salute dei giocatori viene messa a repentaglio costantemente, i giorni di riposo sono sempre meno per gli atleti ...

Mondiali Volley femminili 2018 - Mazzanti soddisfatto della sua Italia : “punti importanti che serviranno nella 2ª fase” : Mondiali volley femminili 2018, Mazzanti e la sua Italia a punteggio pieno dopo le prime tre partite della competizione in terra cinese Nel Campionato del Mondo femminile 2018 le azzurre di Davide Mazzanti hanno centrato il terzo successo consecutivo, battendo 3-0 (25-11, 25-18, 25-20) Cuba. Troppo netto il divario tra l’Italia e le caraibiche, per tutti e tre i set infatti la nazionale tricolore ha dominato la partita. Ben diversa si ...

Volley - mondiali terminati : premi individuali e dream team - Kurek e Polonia pigliatutto : I mondiali 2018 di Pallavolo maschile si sono conclusi con il bis iridato della Polonia [VIDEO], tornata a vincere 4 anni dopo il titolo conquistato ai campionati del mondo disputati davanti al proprio pubblico. La vittoria della nazionale polacca, avversaria dell'Italia alle Final Six di Torino, è arrivata un po' a sorpresa, dopo un rendimento non esaltante nelle prime due fasi della competizione. I campioni del mondo in carica, però, sono ...

Mondiali Volley femminile 2018 - risultati e classifiche. Il calendario e i punteggi dai gironi alla finale. Italia a punteggio pieno : I Mondiali 2018 di volley femminile si disputano in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. CLASSIFICHE PRIMA FASE: POOL A (a Yokohama): Paesi Bassi 3 vittorie (8 punti), Giappone 2 vittorie (7 punti), Germania 2 vittorie (6 punti), Camerun 1 vittoria (3 punti), Messico 1 vittoria (3 punti), Argentina 0 vittorie (0 punti) POOL B (a Sapporo): Italia 3 vittorie (9 ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Turchia - le anatoliche ai raggi X. La squadra di Guidetti fa paura - Boz ed Erdem le stelle : L’Italia è attesa dal primo crocevia importante ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Domani (ore 06.40) le azzurre scenderanno in campo per affrontare la Turchia in un incontro fondamentale per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna iridata: vincere significa aumentare il numero di possibilità di accedere alla terza fase, perdere complicherebbe terribilmente la vita in attesa degli altri big match contro Cina, Russia e USA. Le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le dichiarazioni post partita. Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina : L’Italia ha battuto Cuba per 3-0 nella terza gara dei Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo le azzurre hanno inanellato così la terza vittoria consecutiva, presentandosi al meglio alle due partite risolutive del raggruppamento, contro Turchia e Cina, in programma rispettivamente domani e giovedì. Al sito federale queste le dichiarazioni dei protagonisti. Il CT Davide Mazzanti pensa subito alle prossime partite: ...

Volley - Mondiali : l’Italia cala il tris - ora si fa sul serio : Cristina ChirichellaOfelia MalinovSylvia NwakalorBeatrice ParrocchialeCarlotta CambiNeanche il tempo di archiviare il quinto posto dell’Italia maschile ai Mondiali di Volley, che è già il momento di concentrarsi sulle ragazze di coach Mazzanti. Nel torneo iridato in corso in Giappone, le azzurre sono partite alla grande vincendo senza affanni le prime tre partite del girone iniziale: dopo aver sconfitto la Bulgaria all’esordio e poi il Canada ...