Volley femminile | Mondiali 2018 Pagelle Italia-Canada 3-0 | Bosetti fa sempre la cosa

Mondiali Volley 2018 femminile - l'Italia cala il tris contro Cuba : Altro secco 3 a 0, 25-11; 25-18; 25-20, in favore delle azzurre, che restano al comando del girone B a punteggio pieno. Domani - ore 6:30 - il primo vero test impegnativo contro la Turchia

Volley femminile - Mondiali 2018 : parla Cristina Chirichella. L’azzurra : “Siamo state concentrate sulla partita” : L’Italia ha battuto Cuba per 3-0 nella terza gara dei Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo le azzurre hanno inanellato così la terza vittoria consecutiva, presentandosi al meglio alle due partite risolutive del raggruppamento, contro Turchia e Cina, in programma rispettivamente domani e giovedì. Al termine della partita contro le caraibiche ha parlato la nostra Cristina Chirichella: “Abbiamo giocato molto bene, siamo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia cala il tris contro Cuba. Mazzanti sperimenta il doppio opposto : Tutto facile per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre hanno festeggiato la terza vittoria consecutiva superando con un netto 3-0 Cuba, nobile decaduta di questo sport e lontanissima parente dalla squadra che vinse due titoli iridati consecutivi negli anni ’90. I parziali: 25-11, 25-18, 25-20. La Nazionale sale così in vetta alla Pool B a punteggio pieno con 3 vittorie, 9 punti e nessun set ...

LIVE Italia-Cuba Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA. Azzurre per il tris : 2-0 senza storia con le caraibiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare la modesta compagine caraibica con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva della rassegna iridata e lanciarsi con maggiore convinzione verso i big match contro Turchia e Cina che ci diranno quali potranno essere le nostre reali ambizioni in ...

LIVE Italia-Cuba Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA. Azzurre per il tris : 1-0 senza storia con le caraibiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare la modesta compagine caraibica con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva della rassegna iridata e lanciarsi con maggiore convinzione verso i big match contro Turchia e Cina che ci diranno quali potranno essere le nostre reali ambizioni in ...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 - il programma e tutte le partite di oggi (2 ottobre). Gli orari e come vederle in tv : oggi martedì 2 ottobre si giocano sei partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La prima fase entra sempre più nel vivo, 12 Nazionali scenderanno in campo per disputare i propri incontri: l’Italia torna a giocare dopo il giorno di riposo e affronterà la modesta Cuba in un incontro che non dovrebbe riservare grosse sorprese alle azzurre, si attendono passeggiate di salute anche per la Cina contro il ...

LIVE Italia-Cuba Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre per il tris contro le caraibiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare la modesta compagine caraibica con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva della rassegna iridata e lanciarsi con maggiore convinzione verso i big match contro Turchia e Cina che ci diranno quali potranno essere le nostre reali ambizioni in ...

Italia-Cuba in tv - Mondiali Volley femminile : a che ora inizia e su che canale vederla : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: FIVB

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (2 ottobre). Programma - orari e tv : domani martedì 2 ottobre si giocheranno sei partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La prima fase entra sempre più nel vivo, 12 Nazionali scenderanno in campo per disputare i propri incontri: l’Italia torna a giocare dopo il giorno di riposo e affronterà la modesta Cuba in un incontro che non dovrebbe riservare grosse sorprese alle azzurre, si attendono passeggiate di salute anche per la Cina ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia spazza via il Brasile! Giappone e Olanda vincono in scioltezza : Terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono disputate sei partite, esclusivamente per la Pool A e la Pool D mentre l’Italia ha osservato un turno di riposo. GERMANIA vs ARGENTINA 3-0 (25-21;34-32; 25-18), Pool A a Yokohama Le teutoniche soffrono più del previsto contro la modesta Albiceleste, emblematico il secondo set finito con un vertiginoso 34-32. Alla fine le tedesche ...

Mondiali Volley femminile 2018 - risultati e classifiche. Il calendario e i punteggi dai gironi alla finale : I Mondiali 2018 di volley femminile si disputano in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. CLASSIFICHE PRIMA FASE: POOL A (a Yokohama): Germania 2 vittorie (6 punti), Paesi Bassi 2 vittorie (5 punti), Giappone 1 vittoria (4 punti), Camerun 1 vittoria (3 punti), Messico 1 vittoria (3 punti), Argentina 0 vittorie (0 punti) POOL B (a Sapporo): Italia 2 vittorie (6 ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cuba. Programma - orario e tv : Martedì 2 ottobre si giocherà Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale tornerà in campo a Sapporo (Giappone) dopo aver osservato un giorno di riposo in seguito alle due vittorie schiaccianti su Bulgaria e Canada, ottimo inizio della rassegna iridata. Le azzurre vanno a caccia del terzo successo consecutivo e non dovrebbero avere particolari problemi contro la modesta compagine caraibica che è lontana ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Cina travolge Turchia - USA e Brasile a valanga. Russia e Olanda - vittorie al tie-break : Seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone, oggi domenica 30 settembre si sono giocate ben 12 partite che hanno coinvolto tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GERMANIA vs CAMERUN 3-0 (25-14; 25-10; 25-16), Pool A a Yokohama Passeggiata di salute per le teutoniche contro le Leonesse, top scorer Lisa Gruending ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina. Le dichiarazioni delle azzurre : Dopo la Bulgaria, l’Italia ha battuto per 3-0 anche il Canada ai Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo, le azzurre attendono di conoscere il risultato di Turchia-Cina per capire chi le affiancherà a quota due vittorie dopo due giornate. Al sito federale hanno parlato al termine della sfida con le nordamericane Davide Mazzanti, Lucia Bosetti ed Ofelia Malinov. Davide Mazzanti focalizza l’attenzione sulle ultime due ...