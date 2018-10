Vola lo spread | ma il governo tira dritto - Conte | ' Riforme nel 2019 | acceleriamo la

Spread Vola a 300 punti. Salvini attacca l’Ue : chiederemo danni : Mercati in tensione sulla manovra, lo Spread sfonda i 300 punti poi frena ma le fibrillazioni sui mercati sono le peggiori da maggio scorso. Tensione che si ripercuote anche sugli equilibri di maggioranza con la Lega che incolpa il reddito di cittadinanza che creerebbe caos perchè è una misura ancora poco chiara per quanto riguarda platea e meccanismo, anche se poi precisa. Consulta lo speciale Legge di Bilancio 2019 Matteo Salvini si dice ...

Spread in zona 300 punti e alta Volatilità. L'Italia nel mirino della speculazione : Milano. Piazza Affari a tutta volatilità. Se ieri l'andamento dello Spread e quello della Borsa sembravano andare in direzioni opposte, oggi camminano di nuovo all'unisono: il differenziale dei rendimenti dei btp con i bund tedeschi è prima schizzato a livelli che non si erano mai visti negli ultimi

Spread Vola a 300 - poi torna sotto. Il tasso Btp al top da cinque anni : ...Luigi Di Maio ha legato l'innalzamento del differenziale alle dichiarazioni di vari esponenti della commissione europea che hanno criticato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza ...

Def - Luigi Di Maio : 'Mercoledì sarà alle Camere - non torniamo indietro dal 2 - 4%' | Lo spread Vola a 295 punti : A proposito della polemica sui tecnici del ministero dell'Economia, Di Maio ha chiarito: "Io quando ho parlato dei tecnici ho parlato dei tecnici di tutti i ministeri, ci sono persone che la politica ...

