Vittoria | 4 arresti e tre denunce

Due arresti per furto di energia elettrica a Vittoria : Due persone a Vittoria sono finite ai domiciliari per furto di energia elettrica . Avevano collegato contatore della casa alla pubblica illuminazione.

Vittoria - denuncia per corsa clandestina di cavalli e arresti per droga : Controlli nel fine settimana dei carabinieri della Compagnia di Vittoria. Una denuncia per corsa clandestina di cavalli e arresti per spaccio di droga