Vittime abusi | in Italia 4 ' casi Viganò'

Scozia - bambini per decenni Vittime di abusi e maltrattamenti in orfanotrofio : Un'inchiesta della Bbc ha svelato l'esistenza di un orfanotrofio “degli orrori” in Scozia. All'interno della struttura sarebbero stati condotti per decenni abusi sessuali e violenze. Si tratta della Lagarie Children's Home di Rhu, fiore all'occhiello della Sailors Society, rispettata charity legata alle maggiori chiese protestanti del Regno Unito.Continua a leggere

Il Dalai Lama ha incontrato le Vittime di abusi sessuali da parte dei maestri buddisti in Olanda : Il Dalai Lama ha incontrato a Rotterdam quattro persone che dicono di essere state abusate da mestri buddisti durante la loro infanzia. Queste persone hanno portato alla guida spirituale e premio Nobel per la pace le testimonianze scritte di 12 presunte vittime e gli hanno rivolto un appello per risolvere il problema. Prima dell'incontro, la segretaria del Dalai Lama aveva scritto una mail agli interessati: "Sua Santità il Dalai Lama ...

La Commissione anti-abusi : ascoltare le Vittime priorità della Chiesa : I membri dell'organismo finora hanno preso parte ad oltre 100 conferenze in tutto il mondo e sono in calendario 'importanti conferenze' in Brasile, Colombia, Messico e Polonia . 'Una delle nostre ...

Abusi su minori - Papa Francesco a Vittime irlandesi : “Ripugnanti. Abbiamo fallito. Elimineremo questo flagello a ogni costo” : Crimini “ripugnanti” di fronte ai quali “Abbiamo fallito” e quindi ora è necessario “un maggiore impegno” per “eliminare questo flagello nella Chiesa a qualsiasi costo”. Papa Francesco parla davanti alle autorità irlandesi nel suo primo giorno di visita a Dublino in occasione del meeting delle famiglie, divenuto occasione per incontrare le vittime di Abusi dei preti pedofili. Uno scandalo che ha ...

Il Papa in Irlanda incontrerà Vittime abusi : Una visita pastorale durante la quale Bergoglio incontrerà le vittime degli abusi da parte di alcuni prelati: uno scandalo che ha scosso il paese - uno dei più cattolici al mondo - e che ha indignato ...

Pedofilia - papa Francesco in viaggio a Dublino per incontrare le Vittime di abusi da parte del clero : Due giorni per incontrare le famiglie di tutto il mondo e per visitare un Paese che attende da quasi quarant’anni la visita di un pontefice: è iniziato il viaggio di papa Francesco in Irlanda. Il pontefice atterrato a Dublino, incontrerà una rappresentanza della vittime di abusi da parte del clero, in occasione del Congresso mondiale delle famiglie. La visita di Bergoglio in uno dei paesi maggiormente colpiti dagli scandali, arriva pochi ...

"Sulla Diciotti ci sono Vittime di abusi" : "Il ministro Salvini dovrebbe sapere che l'Italia ha firmato la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, e dovrebbe sapere anche che esistono procedure di accertamento sul riconoscimento della protezione ben precise, che certo non possono essere assolte su di una nave. Bisogna farle scendere, assisterle, e valutare se vi sono persone che hanno interesse a chiedere asilo. Prima dell'assolvimento di questa procedura, parlare di migranti ...

FOTO Simone Biles - il body azzurro per denunciare gli abusi sessuali. Il fenomeno a sostegno delle Vittime : Simone Biles non smette mai di stupire e nel weekend ha incantato l’universo della Polvere di Magnesio conquistato il titolo nazionale statunitense dopo due anni d’assenza dalle scene. La Reginetta indiscussa della ginnastica artistica ha brillato a Boston, sfondando il muro dei 60 punti in gara-1 (prima a riuscirci con il nuovo codice dei punteggi) e poi ha chiuso i conti nel day-2, conquistando il titolo nazionale per la quinta ...

La Diciotti diventa un caso - Unhcr : "Sulla nave Vittime di torture e abusi" | Msf : consentire sbarco per cure : La nave ha ottenuto il permesso di attraccare nel porto di Catania ma non a sbarcare le persone a bordo

Papa Francesco incontrerà Vittime abusi da parte del clero in Irlanda - : Durante il suo viaggio programmato per il 25 e il 26 agosto, il Santo Padre ha fatto sapere che si riunirà in preghiera con chi ha subito violenze da parte del clero. "Per il Pontefice è importante ...

In Irlanda Papa incontrerà Vittime abusi : ANSA, - CITTÀ DEL VATICANO , 21 AGO - Papa Francesco nel suo viaggio in Irlanda, 25-26 agosto, "incontrerà delle vittime" della pedofilia da parte del clero. Lo ha detto il direttore della sala stampa ...

