Virginia Raffaele | Sono single | a volte lo apprezzo Altre vorrei attenzione al mio

La copertina di Vanity Fair n. 40, in edicola dal 3 ottobre, è dedicata a Virginia Raffaele, 38 anni appena compiuti e, in attesa di un suo show in Rai per il 2019 («A fare cosa, non lo so: ...

Come quando fuori piove - promossa la serie tv di Virginia Raffaele : Virginia Raffaele si fa in quattro, Come i semi delle carte evocati dal titolo della nuova serie tv Come quando fuori piove, che ha debuttato ieri sera su Nove (le prossime puntate andranno in onda ogni mercoledì in prima serata). La comica si cimenta per la prima volta con un format a lei finora sconosciuto: la serialità. Virginia Raffaele non solo interpreta i quattro personaggi chiave della storia, ma firma anche la sceneggiatura di questo ...

Come quando fuori piove : quattro facce - qualche rischio ed un talento (quello di Virginia Raffaele) : Virginia Raffaele non delude con il suo trasformismo. La sua capacità di annullarsi di fronte alle maschere da lei indossate, siano quelle che la rendono irriconoscibile Come Gregoria e Giorgiamaura che quello che usano il suo volto Come Saveria e Susanna, resta straordinaria. ...

Facciamo che io ero: le 10 imitazioni migliori di Virginia Raffaele

Come Quando Fuori Piove : Virginia Raffaele sul Nove con la sua prima serie tv – Foto e Video : Come Quando Fuori Piove, Virginia Raffaele Virginia Raffaele si fa in quattro. Nella sua prima serie tv, intitolata Come Quando Fuori Piove e in onda da stasera in prime time sul Nove, l’attrice si è trasformata in quattro donne di età, città e classi sociali diverse. Gregoria, Susanna, Saveria e Giorgiamaura: le protagoniste dell’ironica fiction in sei puntate (da 60 minuti ciascuna) viaggiano in auto verso una meta apparentemente ...

Arriva sul Nove la nuova serie televisiva di Virginia Raffaele : Il suo compagno di viaggio è Ettore, un venticinquenne che ha accettato l'incarico di guidare la limousine di Gregoria per portarla ad una riunione tra i potenti del mondo. Durante il viaggio ...

Virginia Raffaele : “Pazza per Jim Carrey è un mio modello. L’Ariston? Da brividi vorrei sempre fuggire” : In Come quando fuori piove, la nuova serie tv di Discovery in onda da domani su Nove, Virginia Raffaele si trasforma. Diventa quattro personaggi diversi, con in comune una cosa sola: l’auto. «Quando sei in macchina ti senti al sicuro. E, in un certo senso, anche costretto. Per questo tutte le storie partono con un respiro di libertà e poi diventano...

Virginia Raffaele : "Pazza per Jim Carrey è un mio modello. L'Ariston? Da brividi vorrei sempre fuggire" : L'attrice da domani sera nella sua prima serie tv su Nove L'intervista In Come quando fuori piove, la nuova serie tv di Discovery in onda da domani su Nove, Virginia Raffaele si trasforma. Diventa ...

