' Villa comunale | mandate l' Esercito per difenderla da caos e vandali'

'Villa comunale - mandate l'Esercito a difenderla da caos e vandali' : Basta una settimana per cancellare l'entusiasmo e riportare a galla dispiacere e preoccupazione. Il 23 settembre una piccola truppa di napoletani tenaci invase la Villa comunale per ripulirla e ...

Scampia - a fuoco la Villa comunale : è la seconda volta in pochi giorni : Siamo alla Villa di Scampia. Già qualche giorno fa c'era stato un primo incendio. Oggi le fiamme sono ancora più alte e più difficili da domare per il forte vento. Ancora una volta gli ambientalisti ...

Scampia - a fuoco la Villa comunale è la seconda volta in pochi giorni : Siamo alla Villa di Scampia. Già qualche giorno fa c'era stato un primo incendio. Oggi le fiamme sono ancora più alte e più difficili da domare per il forte vento. Ancora una volta gli ambientalisti ...

Cumuli di rifuti in fiamme a ridosso della Villa comunale di Scampia - 'Alzare la guardia - potrebbero essere pericolosi' : NAPOLI - Un grande rogo di rifiuti a ridosso della Villa comunale di Scampia. Gli ambientalisti napoletani chiedono di non abbassare la guardia. 'Solo l'intervento immediato dei volontari della ...

Chieti - Villa comunale : il punto sugli interventi : ... dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set. Si sta procedendo, dunque, alla ...

Chieti - interventi alla Villa comunale in vista dell'importante manifestazione "La Notte dei Ricercatori" - Abruzzo in Video : ... dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di Notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set . Si sta procedendo, dunque, ...

Vittoria - adottato lo spazio verde davanti alla Villa comunale : La commissione prefettizia di Vittoria annuncia che lo spazio verde davanti alla villa comunale e' stato adottato da L'Angolo verde.

Tre ragazzi minacciati e derubati nella Villa comunale : caccia ai malviventi : LECCE ragazzi minacciati e derubati in villa da due uomini poi fuggiti in bici. Ennesimo spiacevole episodio di cronaca all'interno della villa comunale di Lecce. E' accaduto nel primo pomeriggio di venerdì poco dopo le 16.00. Tre ragazzi, presumibilmente minorenni, sono stati sorpresi da una coppia di balordi ...

Castellammare - Addio all'estate con lo spettacolo pirotecnico - centinaia di stabiesi in Villa comunale : Intanto si lavora al piano traffico Castellammare - Notti d'estate, stasera spettacoli e fuochi d'artificio in villa comunale

Villa comunale - riqualificazione da 192mila euro : nuova veste per il laghetto : Presentato oggi in comune il progetto per il restyling della frequentatissima zona verde cittadina, già oggetto di molteplici dibattiti ISERNIA. L'assessore Domenico Chiacchiari ha presentato questa ...

Bagni chimici rubati dalla Villa comunale di Marano. Poco prima dell'inizio del concorso di bellezza : Furto nella villa comunale di Marano. Tre Bagni chimici, secondo quanto denunciato dai commissari alla guida del Comune, sono stati rubati da ignoti nel pomeriggio di ieri, poche ore prima dell'inizio ...