‘Viktoria’ della Roma | All’Olimpico finisce in goleada | 5-0

(Di martedì 2 ottobre 2018) In un Olimpico quasi gremito, lavince e convince nell’esordio casalingo in Champions League, mostrando sempre più segnali incoraggianti sia dal punto di vista del gioco che del morale. Nonostante le assenze di De Rossi, Pastore e Manolas la squadra gira alla grande e già nel primo tempo chiude di fatto i giochi grazie alla doppietta di Dzeko. Il bosniaco, sempre più “Uomo Coppe” dei capitolini, torna finalmente al gol dopo la rete contro il Torino nella prima giornata di campionato. Nel secondo tempo poi i Giallorossi dilagano e surclassano un Viktoria Plzen veramente inesistente in campo. Segnano con la rete prima di Ünder sull’imbeccata di un ispiratissimo Lorenzo Pellegrini, poi con il giovane Kluivert su respinta del portiere e ancora nel finale con Edin Dzeko su calcio d’angolo, che sigla la sua personale tripletta a coronamento di una serata perfetta. Nel finale poi, c’è ...