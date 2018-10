Vieni da me | Flavia Vento | ‘Teo Mammucari mi ha lanciato come scema’

tvzap.kataweb

(Di martedì 2 ottobre 2018) “Io non devo niente a Teo, anzi se non avessi fatto Libero sarebbe stato meglio” Cosìha raccontato a Caterina Balivo nel programma del pomeriggio di Rai1da Me. La showgirl ha affermato che la trasmissione condotta da Mammuccari in cui era la valletta sotto il tavolo, chiusa in una gabbia di trasparente “Mi ha‘scema’. Non mi ha aiutato in niente quel programma. Mi ha rovinato solo l’immagine. Sicuramente è stato un programma divertente, ma la mia figura non era esaltata, era denigrata…ritornando indietro non l’avrei fatto. Sono una persona autoironica, però è stata un’etichetta troppo pesante”., la nuova vita tra fede e vita sanaha poi parlato del suo recente rapporto con la fede: “Negli ultimi anni mi sono dedicata alla preghiera. Ho conosciuto persone formidabili, che mi hanno dato tanta pace, tanta ...