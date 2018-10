Vieni Da Me | Flavia Vento ricorda Libero e si scaglia contro Teo Mammucari | Mi ha

Vieni da me - Flavia Vento : ‘Teo Mammucari mi ha lanciato come scema’ : “Io non devo niente a Teo Mammucari, anzi se non avessi fatto Libero sarebbe stato meglio” Così Flavia Vento ha raccontato a Caterina Balivo nel programma del pomeriggio di Rai1 Vieni da Me. La showgirl ha affermato che la trasmissione condotta da Mammuccari in cui era la valletta sotto il tavolo, chiusa in una gabbia di trasparente “Mi ha lanciato come ‘scema’. Non mi ha aiutato in niente quel programma. Mi ha rovinato solo ...