Vibo Valentia | sequestrata dal compagno e picchiata per 17 ore

Vibo Valentia - sequestro 40enne : arresti : 7.10 I Carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia hanno fatto luce sugli autori del sequestro della 40enne di Vibo Valentia, rapita e picchiata lo scorso 22 settembre. I militari stanno eseguendo 3 provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Gli indagati dovranno rispondere di sequestro di persona e lesioni.

Scossa di terremoto avvertita in Calabria : segnalazioni da Reggio - Cosenza e Vibo Valentia [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita oggi dalla popolazione in provincia di Reggio Calabria intorno alle 07:25. Seguiranno aggiornamenti con i dati ufficiali INGV. L’evento è stato avvertito nei Comuni di Villa San Giovanni, Cosenza, Messina, Polistena, Reggio di Calabria, Villa San Giovanni, Cessaniti (dati “Hai Sentito il terremoto“). L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria: segnalazioni da Reggio, Cosenza e ...

Volley : spostata la prima gara casalinga di Superlega tra la Emma Villas Siena e Vibo Valentia : La Emma Villas Siena sarà presente con una propria delegazione anche all'evento "Sport, competizione & cuore" che si terrà venerdì 28 settembre a partire dalle ore 16 in Piazza San Francesco. Nell'...

Vibo Valentia - 40enne picchiata e rinchiusa in un garage/ Ultime notizie - riportate contusioni ed ecchimosi : Vibo Valentia, 40enne picchiata e rinchiusa in un garage. Ultime notizie, riportate contusioni ed ecchimosi: sulla vicenda indagano i carabinieri Vibonesi(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:35:00 GMT)

Il Trapani non perdona : espugna il campo di Vibo Valentia - 0 - 2 - RISULTATI : Alla seconda giornata di campionato, il Trapani è a punteggio pieno. I granata si candidano al successo finale per avere un organico di tutto rispetto e di categoria. La formazione di Italiano quest'...

Vibo Valentia. Rintracciato il romeno che ha accoltellato due ventenni : I Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno ricercato senza sosta il ragazzo con gravi disturbi del comportamento che

Vibo Valentia. Ventenne accoltellato da un romeno nei pressi di Villa Gagliardi : Gravissimo episodio a Vibo Valentia. Un Ventenne del luogo è stato ferito da una coltellata da un romeno di 15

Vibo Valentia - Delitto Piperno : arrestati padre e figlio : S volta nelle indagini sul truce omicidio di Stefano Piperno di Nicotera, il 34enne la cui auto ed il cadavere sono stati trovati carbonizzati lo scorso 20 giugno nelle campagne di Vibo Valentia. '...

Vibo Valentia - UCCISO A COLPI DI FUCILE E BRUCIATO/ Ultime notizie omicidio Piperno : arrestati padre e figlio : VIBO VALENTIA, uomo UCCISO e BRUCIATO: arrestati 2 autori. Ultime notizie, cadavere rinvenuto lo scorso giugno nella propria automobile, dopo che era stato dato alle fiamme(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:02:00 GMT)

Vibo Valentia - mediatore culturale ucciso : arrestati padre e figlio : Omicidio, occultamento e soppressione di cadavere. Per l’omicidio di Stefano Piperno sono stati arrestati stamattina Francesco ed Ezio Perfidio, di 58 e 34 anni, padre e figlio di Nicotera in provincia di Vibo Valentia. A metà giugno, dopo qualche giorno che era scomparso, il corpo di Piperno, un giovane di 34 anni, era stato trovato carbonizzato all’interno della sua Fiat Punto parcheggiata in località Britto, vicino al campo sportivo della ...

Vibo Valentia. Il maltempo flagella la costa : Tansi denuncia edilizia selvaggia : Decine di interventi sono stati eseguiti sulla costa di Vibo Valentia a causa del maltempo che ha flagellato i Comuni costieri.

Vibo Valentia : liberata in mare tartaruga caretta caretta salvata a giugno : L’11 giugno scorso un’unità navale in forza al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, a largo di Amantea (CS), durante un’ordinaria navigazione di polizia, ha rinvenuto e recuperato un esemplare adulto di tartaruga marina caretta caretta in evidente stato di difficoltà. La tartaruga non riusciva, infatti, ad immergersi, neanche alla vista del mezzo navale, elemento questo, che non è sfuggito agli occhi e ...

Vibo Valentia - omicidio a Nicotera Marina : si costituisce il killer dell’agguato in spiaggia : È il 36enne Giuseppe Olivieri il killer che il 12 agosto scorso ha ucciso Francesco Timpano, 45 anni, a Nicotera Marina. L’uomo, dopo aver fatto irruzione nello stabilimento balneare “Il Gabbiano”, ha aperto il fuoco sulla vittima, uccidendola sul colpo, tra turisti e bagnanti. Braccato dai carabinieri del comando di Vibo Valencia, ha confessato il reato. L’uomo è fratello di Francesco Olivieri, il 32enne che lo scorso ...

Vibo Valentia. Commemorazione del professore Gaetano Luciano : Domani lunedì 20, a partire dalle ore 18.30, nella sede dell’associazione di volontariato “La goccia” ci sarà la Commemorazione del