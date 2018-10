Via libera a Campione d' Italia in territorio doganale UE

Imperiapost L'informazione libera della tua città 'DIAMO STRADA ALL'AUTONOMIA' : CON I PROVENTI DELLA RASSEGNA 'L'ARTE NUTRIENTE' AL Via IL ... : Il corso è il primo dei progetti sociali che Ag@ ha organizzato grazie alla donazione di ACT ArtiColazioniTeatro, in seguito alla chiusura DELLA prima edizione DELLA RASSEGNA di spettacoli ed eventi ...

Camera - Via libera all’esame d’urgenza per i disegni di legge su anti-corruzione - taglio a pensioni d’oro e acqua pubblica : Class action, acqua pubblica, pensioni d’oro, ddl anticorruzione e proposta di legge contro il finanziamento delle aziende che producono mine antipersona. Saranno questi testi di legge ad avere una corsia preferenziale alla Camera. Lo ha deciso la stessa Aula di Montecitorio con una votazione. Seguirà, invece, un iter normale (e peraltro con scarsissime probabilità di esame, evidentemnete) la proposta di legge del Pd sul potenziamento e ...

Torino : Via libera alla realizzazione del cimitero ortodosso - il primo in Italia : Torino sarà la prima città Italiana ad avere in un proprio cimitero una cappella dedicata al culto dei fedeli di religione ortodossa romena. Si tratterà di un piccolo edificio progettato secondo ...

Oxon Italia e Sipcam - Via libera alla fusione : ... la prima multinazionale Italiana e 15esima nel ranking mondiale del comparto agrochimico, con circa 1.000 dipendenti nel mondo, 400 in Italia,. Presidente della società è Nadia Gagliardini e ...

Via libera alla candidatura Milano-Cortina : Torino e le valli restano escluse dai Giochi : Un altro passo è stato compiuto. E le speranze che Torino posso ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si sono ulteriormente ridotte. La prossima settimana, alla sessione del Cio convocata a Buenos Aires, l’Italia porterà la candidatura di Milano e Cortina. Il Coni, il Comitato olimpico, lo farà con l’avallo sostanziale - ma non formale - del gov...

Via libera dal Governo al progetto preliminare della Snai - Strategia nazionale per le aree interne - Gennargentu-Mandrolisai da 7 milioni e ... : Tutto questo è stato racchiuso nel progetto, che sono sicuro sarà fondamentale per rilanciare l'economia locale.» La Snai Gennargentu-Mandrolisai è la seconda finanziata in Sardegna dopo l'Alta ...

Via libera al giudice Kavanaugh - adesso la parola passa al Senato : New York - Colpo di scena al Senato, nella battaglia su Brett Kavanaugh . La nomina del giudice alla Corte Suprema è stata approvata dalla Commissione Giustizia, per essere sottoposta al voto dell'...

Bonifica di Bagnoli - Via libera alla nomina di Floro Flores commissario : È vicina la nomina di Francesco Floro Flores a commissario per la Bonifica di Bagnoli. Fonti del governo chiariscono come, girata la boa del decreto legge su Genova, a breve dovrebbe arrivare anche la ...

Usa - Kavanaugh incassa primo Via libera | Trump ordina all'Fbi di indagare sul giudice : Il presidente degli Stati Uniti ha "raccolto" la proposta avanzata dal Senato che ha permesso di sbloccare il voto in Commissione Giustizia

Kavanaugh incassa primo Via libera - ora la 'palla' passa al Senato : Il giudice Brett Kavanaugh designato da Donald Trump per la Corte Suprema incassa il primo sì in commissione Giustizia al Senato. Sulla conferma pende la proposta di rinviare di una settimana il voto ...

Comune di Brindisi - Via libera alle assunzioni : 45 unità più 44 Lsu : Brindisi - Ingegneri informatici, assistenti sociali, poliziotti municipali, geometri, programmatori e istruttori direttivi. Il Comune ha dato il via libera alla manovra per le assunzioni dal 2019 ...

L'Uefa capitola Via libera al Var in Champions Ma dal 2019 : E fu così che anche L'Uefa si destò dal sonno che la ammorbava. È arrivato infatti l'ok definitivo per l'utilizzo del Var anche nelle competizioni europee a partire però dalla stagione 2019/20. Sia ...

Conte dopo il Via libera al Def : “Facciamo del bene all’Italia - migliorerà vita cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta il via libera alla nota di aggiornamento del Def: "Abbiamo programmato il più consistente piano di investimenti pubblici che sia mai stato realizzato in Italia. Stiamo facendo del bene all'Italia e agli italiani. È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini".Continua a leggere

Decreto Genova - trasmesso al Colle per il Via libera : Il Decreto urgenze, che contiene le misure per affrontare l’emergenza di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, è stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto riferiscono fonti del Mef. Il testo è stato trasmesso al Quirinale. “Il Decreto arriverà, ma non vuol dire che sarà soddisfacente. Bisognerà vedere cosa c’è scritto dentro dopo questo balletto fatto in una settimana e mezzo tra un ...