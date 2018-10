Vertice sulla manovra | Di Maio ' Deficit resta al 2 | 4 | debito giù con tagli agli sprechi'

Governo - al via Vertice sulla manovra. Conte 'Avanti con gli impegni presi' : Un vertice che comincia mentre volano gli strali di molti esponenti del Governo nei confronti di Bruxelles. Con lo spread che ha superato quota 300 . Dopo il prevertice politico tra Giuseppe Conte, ...

Merkel-Erdogan segnali di disgelo Vertice sulla Siria con Putin a ottobre : Ci sono ancora 'profonde differenze', ha ammesso Angela Merkel evocando la libertà di stampa e il rispetto dei diritti umani in Turchia. Eppure, dopo l'incontro con il presidente Recep Tayyip Erdogan, ...

A Palazzo Chigi Vertice in corso sulla manovra. Si cerca una mediazione. : ... è in corso un tentativo di mediazione nel vertice in corso con il premier Giuseppe Conte - di ritorno dagli Stati Uniti - i due vicepremier, Salvini e Di Maio, e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Il giorno del Def : Vertice sulla manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...

Vertice di maggioranza sulla manovra - si tratta per l'aumento del deficit al 2% : Verso l'intesa tra i partiti e il ministro dell'economia Tria. Piena fiducia del premier conte al ragioniere generale dello Stato Daniele Franco dopo le frizioni dei giorni scorsi -

Vertice sulla manovra tra Conte - Di Maio - Salvini - Tria : In corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri ...

Vertice sulla manovra - Conte : 'Al via le riforme poi valuteremo l'impatto economico' : Il premier rilancia l'intesa tra Lega e M5s. Il Carroccio annuncia il via libera su quota 100 per le pensioni. Di Maio ribadisce che il reddito di cittadinanza riguarderà solo gli italiani anche se ...

Roma - Raggi dopo il Vertice con Conte : “Da governo via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Vertice sulla manovra a Palazzo Chigi : Tante discussioni, anche aspre all'interno dell'esecutivo richiedono un nuovo confronto a Palazzo Chigi. Con M5S e Lega che provano a far prevalere le rispettive liste della spesa e Giovanni Tria sempre sotto pressione, si avvicina però il momento di mettere i numeri nelle tabelline e formulare la manovra con i saldi di bilancio. Il nodo centrale è sempre lo stesso: fare o meno più deficit per finanziare le promesse ...

Migranti - leader distanti al Vertice Ue. Divisioni anche sulla Brexit : Se l'Europa vuole esprimere una politica in materia di immigrazione vuol dire che mette a punto una strategia, rivede il regolamento di Dublino e quanto prima persegue nuovi meccanismi di gestione ...

Salvini - Berlusconi - Meloni : intesa sulla Rai al Vertice di centrodestra. Perché ora il M5s trema : Filtrano indiscrezioni sul vertice di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Grazioli, casa di Silvio Berlusconi . Presenti il Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Un incontro grazie al quale, ...

Vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : 'Avanti sulla manovra rispettando il nostro programma' : 'Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte ...

Coree - al via il terzo Vertice tra Kim e Moon sulla denuclearizzazione - : I leader dei due Paesi di nuovo faccia a faccia, dopo gli incontri del 27 aprile e del 26 maggio. Il presidente sudcoreano è arrivato a Pyongyang in mattinata con la moglie ed è stato accolto da Kim ...

Coree - al via il terzo Vertice per riaprire il dialogo sulla denuclearizzazione : ... Donald Trump non riaprirà il dialogo, e quindi anche la pace tra le Coree, di cui Moon ha disperato bisogno per ragioni di consenso interno, in calo vertiginoso per le difficoltà dell'economia,, ...