Pensioni - Di Maio dopo Vertice a Palazzo Chigi : ‘Superamento Fornero - non si arretra' : vertice a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio 2019, i ministri del Governo Conte hanno fatto il punto della situazione sulle misure da introdurre nella manovra: dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dalla riduzione della pressione fiscale ai fondi per risarcire i truffati delle banche. Nessun passo indietro da parte dell’esecutivo, ci saranno in buona parte le misure annunciate nei giorni scorsi, che già di fatto erano state ...

Nottata di lavoro sul Def - mercoledì a pranzo nuovo Vertice a Palazzo Chigi : ... dunque al 'tavolo' potrebbero sedere, oltre al premier, Giuseppe Conte , i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini , il titolare del ministero dell'Economia, Giovanni Tria, e il ministro ...

Vertice a Palazzo Chigi - Conte : "Rapporto Debito/Pil giù in tre anni" : 22:00 - Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato al termine del Vertice di Palazzo Chigi. "Confermiamo le anticipazioni sulla Manovra che ci avevano indotto a definirla seria, razionale e coraggiosa - ha dichiarato il premier tramite una nota al termine dell'incontro - Confermiamo il programma delle riforme annunciate che partiranno già dal 2019. Abbiamo lavorato a disegnare la Manovra in modo da accelerare la discesa ...

Manovra - Vertice a Palazzo Chigi - impasse sul Def : Una situazione abbastanza tesa tra la maggioranza e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, la quale verte più che altro sulla questione dello sforamento del rapporto deficit/Pil, sul quale nessuna ...

A Palazzo Chigi Vertice in corso sulla manovra. Si cerca una mediazione. : ... è in corso un tentativo di mediazione nel vertice in corso con il premier Giuseppe Conte - di ritorno dagli Stati Uniti - i due vicepremier, Salvini e Di Maio, e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Vertice a palazzo Chigi da Conte - si decide soglia deficit : Roma, 27 set., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il Vertice di governo, cruciale per stabilire la soglia di deficit per il prossiomo anno e a cui sono legate le sorti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presenti il premier, Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Tria e …

Manovra - Di Maio : «Facciamo salire il deficit come la Francia». Vertice a Palazzo Chigi : «Nel 2019 avremo capacità di fare nuovo debito, possiamo fare meglio di Macron». Lo afferma il ministro per lo Sviluppo Economico, il vicepremier Luigi Di Maio, riferendosi...

Manovra - Conte : nuovo Vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio : Roma, askanews, - Nel "pomeriggio" ci sarà un nuovo vertice sulla Manovra, dopo l'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. Lo ha riferito il premier Giuseppe Conte, in conferenza ...

Manovra : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - di Maio - Salvini - Tria : La resa dei conti è vicina. E’ in corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla Manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria, Paolo Savona e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Entro questa settimana il governo dovrà varare la nota di aggiornamento al Def che prelude alla legge di bilancio. Consulta lo speciale Legge di ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza agli italiani'. Vertice a Palazzo Chigi. Torna la tensione con Salvini Video : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - Vertice a Palazzo Chigi. Salvini : incontro utile - lunedì ok a decreti su sicurezza e immigrazione : vertice a Palazzo Chigi stamani sulle legge di Bilancio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il viceministro Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Assente Luigi Di Maio ancora impegnato nella missione in Cina. La ...